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卓越牙科中心母親節單顆植牙1999元優惠

工商訊

母親節即將到來。還在發愁要給媽媽準備什麼禮物嗎？父母的健康是我們最關心的。而隨著年齡的增長，牙齒可能必不可免地逐漸退化掉落。在這個溫馨的節日，送給父母健康的口腔吧。

牙齒的健康其實關聯著整個身體的健康。在對抗流行病的時候，有一個好的免疫系統尤為重要。想要增強免疫力，好的睡眠、適量的運動、及健康的飲食都必不可少。健康的飲食也需要健康的牙齒。長期缺牙，不僅不美觀，還會導致牙槽骨損傷流失，造成牙齒歪斜、面部塌陷、牙齒牙齦過早老化等問題。

人工植牙是現代治療缺牙的主要方式之一。是將由鈦金屬或合金製成的人工牙根植入牙齦中，取代之前已經失去的牙根。除了人工植牙，也有類似戴活動假牙等方法。但與戴傳統假牙相比，人工植牙更加穩定且更接近於真牙，咬合力量也比較大，對許多患者來說是更好的選擇。人工植牙需在患者的牙槽骨無損傷或牙周狀況健康的情況下進行。所以當患者的骨頭條件不樂觀，牙醫會先為患者進行種骨(Bone Grafting)，通過骨組織移植技術來修復或者重建牙槽骨骼，從而將骨骼組織重新加固，才可以接受植牙，使植牙體成功穩固地植入牙槽骨中，增加植牙的使用壽命。牙槽骨就像地基，沒有健康的牙槽骨，就算做了植牙，人工牙根也不會穩固。每個人牙齒和身體的健康狀況都不同，應該向專業的牙醫諮詢問診後，才能夠判斷是否可以快速完成拔牙植牙。

現於San Bruno Dental Excellence卓越牙科中心為患者看診的沈維信醫生（Dr. Shankar）畢業於University of the Pacific牙科學院。曾獲得學院提名口腔外科手術大獎，還擁有臨床種植牙教學等經驗。沈醫生在牙科專業領域已有超過20年的治療經驗，並得到許多患者的好評，被認為是值得信賴的牙醫之一。患者I. Kwong評論：『沈醫生非常專業友善，知識淵博。診所工作人員都非常友好』。患者A. Tsia評論：『診所非常乾淨，工作人員也非常友善。沈醫生的植牙經驗知識都非常豐富』。

San Bruno Dental Excellence卓越牙科中心現有超值植牙優惠，單顆植牙1999元（種植體+基台+牙冠），不含拔牙和植牙骨，限新患者，由沈醫生親自主理植牙。疫情期間，診所已進行全面消毒。員工均已完成疫苗接種及補強針，保障患者就診安全。診所有通曉國語和粵語的工作人員，溝通便利，每天營業，接受各大保險。歡迎大家來免費諮詢。

地址:504 Linden Ave, San Bruno, CA 94066，電話:(650)589-8658，Email:[email protected]

植牙前後
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