華美銀行首季財報淨利達2.38億

華美銀行2022年貸款和收入強勁增長。圖片為華美銀行大樓。

華美銀行之控股公司華美銀行集團（East West Bancorp, Inc.，納斯達克股票 代號為「EWBC」）於4月21日公佈2022年第一季度盈利報告，淨利達2.377億美元，每股獲利1.66美元，較2021年第四季度增加37%，較去年同期增加16%。

華美銀行董事長兼最高執行長吳建民（Dominic Ng）表示：「2022年華美銀行強勢開局。貸款 和收入強勁增長，淨利差達2.87%，成長0.14%。

調整後稅前撥備前收入（adjusted pre-tax, pre-provision income）為3.203億美元，增長28%。同時，我們的資產報酬率（ROA）提高了0.17%，達1.56%，股東權益報酬率（ROE）成長1.57%達16.5%。」

吳建民指出，截至2022年3月31日，總貸款創新高達435億美元。若不計SBA小型商業署薪資保護貸款（Paycheck Protection Program，簡稱PPP）的影響，總貸款較2021年第四季度增加20億美元或20%，主要得益於商業貸款的成長。總存款亦創新紀錄達549億美元，較2021年第四季度增加16億美元或12%，主要得益於無息存款的強勁增長。截至2022年3月31日，無息存款佔總存款的45%，去年同期為38%。

吳建民說道：「華美銀行堅實有效的商業模式和卓越的執行能力促使我們在不斷變化的宏觀經濟環境和市場中一如既往地取得亮眼成績。憑藉多元的貸款組合、積極的業務發展預期、持續穩健的資產品質，以及強勁的財務表現，我們有信心在利率上升的環境中繼續蓬勃發展，與股東和客戶一同邁向成功。」

盈利表現概要：總資產創新紀錄 – 截至2022年3月31日，總資產達622億美元，較2021年12月31日的609億美元增加14億美元或9%，較2021年3月31日的569億美元增加9%，主要得益於貸款增長。總貸款再攀新高 – 截至2022年3月31日，總貸款達435億美元，較2021年12月31日的417億美元增加18億美元或17%，較2021年3月31日的396億美元增長10%。若不計3.181億美元的PPP貸款，總貸款較2021年第四季度成長20億美元或20%，主要得益於各類主要貸款的穩健增長。若不計PPP貸款，總貸款較去年同期增加57億美元或15%。

總存款再創佳績–截至2022年3月31日，總存款達549億美元，較2021年12月31日的534億美元增加16億美元或12%，較2021年3月31日的495億美元增加54億美元和11%。截至2022年3月31日，無息存款為249億美元，佔總存款的45%，較2021年12月31日的43%和2021年3月31日的38%有所提高。華美銀行董事會將在2022年5月16日派發2022年第二季度普通股股息 每股0.40元，股東將依其至2022年5月2日的持股份數獲派股息。