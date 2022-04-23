我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普亭罹癌？會談時「無力癱坐、手緊抓桌沿」畫面曝光

華府校園旁槍案4傷 槍手身亡 曾發文笑警「搜錯地方」

好消息！水餃之國喜獲美食貴冠

工商訊
水餃之國以最佳成績獲得SFWeekly時尚雜誌「美食貴冠」編輯獎。
水餃之國以最佳成績獲得SFWeekly時尚雜誌「美食貴冠」編輯獎。

2021年SFWeekly時尚雜誌歷經數月的評比活動剛剛落下帷幕。水餃之國，以最佳成績獲得「美食貴冠」編輯獎。這也將是再一次對水餃之國水餃「品蔬菜鮮，嚐水餃香」真實寫照的證實。

多年來一直保持著傳統特色的新鮮和手工的「老店」特徵，以質量第一，客戶滿意第一為宗旨。每日從市場上採購新鮮蔬菜和肉料，加上親自熬製的各種底料，是水餃味道鮮美的基礎，此外還有手工擀皮，加上面質優良，經篩選而定，使得餃子皮薄，餡大，一吃一兜油口感油（不是油）而不膩，另加上麵筋有勁，口感極好。新鮮手工水餃加上工作程序的嚴格把關，從料到陷，從餡到面，從面到樣，層層把關，道道檢合，缺一不可。真正做到餃子有心，餃子用心，餃子真心，餃子貼心，使得顧客吃到美心、舒心與安心。

水餃之國不但擁有白菜、韭菜、芹菜、四季豆、嫩玉米、鮮薺菜、菠菜、青醬菜、西葫蘆、冬菇、蘿蔔絲，搭配豬肉、雞肉、牛肉、羊肉、鮮蝦及素菜比例餡水餃、鍋貼、雲吞、盒子、餡餅，而且還有上海灌湯小籠包、生煎包、蘿蔔絲餡餅、蟹殼黃、豆沙酥餅，全部麵食點心100%手工擀皮，皮滑肉嫩，又有「QQ」水餃之稱。除此之外，水餃之國又新增拍黃瓜（農場鮮黃瓜）、花生拌黃瓜、香脆蓮藕、香菜拌乾絲、香菜拌腐竹、拌金針菇、醬肘花、涼拌耳絲、拌海帶絲、麻辣牛筋、祘拌雲耳，涼拌粉皮，北京烤羊肉串及水果雞翅等碟諜精製小菜。爲了更好做到灣區大眾的「餃子人」，又新推出韭菜雞蛋及魚肉餡餃子。在母親節來臨之計，水餃之國將以更好的質量，更新的水餃，更多的成績，更上一層樓。水餃之國，祝願灣區母親，身體健康，家庭幸福。

水餃之國地址：2048 Taraval Street, San Francisco, CA 94122，電話：415-665-6617（水餃外賣店）。1713 Taraval Street, San Francisco, CA 94116，電話：415-566-6143（水餃堂食店）。網站服務：www.kingofchinesedumping.com。

餃子皮 灣區 蔬菜

上一則

慶亞太裔月 舊金山華埠文化藝術節活動多采

延伸閱讀

諾貝爾獎得主霍塔當選東帝汶總統 將二度執政

諾貝爾獎得主霍塔當選東帝汶總統 將二度執政
灣區金山、聖荷西、屋崙三大國際機場 鬆綁口罩令

灣區金山、聖荷西、屋崙三大國際機場 鬆綁口罩令

北加灣區三大機場 鬆綁口罩強制令

北加灣區三大機場 鬆綁口罩強制令

洛杉磯囂張2匪開車撞女子 搶名表

洛杉磯囂張2匪開車撞女子 搶名表

兩男從洛市珠寶區跟踪女子 用車撞她行搶 視頻全錄

兩男從洛市珠寶區跟踪女子 用車撞她行搶 視頻全錄

熱門新聞

本項促銷只限上Costco官網購物而不是現場採購(記者熊移山/翻攝)

COSTCO復活節假期網路特價 買150回饋50元

2022-04-15 17:31
丁禕（右起）是董軍康復之路中最大的助力。（記者李榮／攝影）

曾跑過世界四大極地超級馬拉松 50多歲老董腦梗死失語

2022-04-17 20:29
衛生專家表示，是否感染新冠病毒可能與人們免疫系統的差異有關。（美聯社）

為何有人從未染疫 有人接種仍多次感染

2022-04-19 11:08
灣區六位COVID專家分享何時注射第二劑補強針。（美聯社）

要不要打第2劑補強針？策略性擇時打？專家這麼說

2022-04-16 19:01
加州多次打擊性交易犯罪。圖為警方6年前查獲的華人妓院，藏身居民樓中。（檔案圖，記者劉先進 ／攝影）

「扣護照、限人身自由強迫賣淫」加州5華裔被判刑

2022-04-18 22:13
東巴洛阿圖成為灣區中位數收入漲幅最多的城市，部分原因是東巴洛阿圖靠近科技公司Meta總部，帶動整體居民薪資增長。(美聯社)

灣區中位數薪資水平 高於全加州、全美大部分地區

2022-04-16 14:41

超人氣

更多 >
越不愛說話、桃花越旺的3星座 牡羊居然也上榜

越不愛說話、桃花越旺的3星座 牡羊居然也上榜
一周內第二起 俄富豪西班牙殺妻女後自殺 案情不單純

一周內第二起 俄富豪西班牙殺妻女後自殺 案情不單純
彭博：俄烏戰爭給中國的啟示 武力犯台恐更快更狠

彭博：俄烏戰爭給中國的啟示 武力犯台恐更快更狠
癌症研究大突破 找到58種基因突變線索…有助對症治療

癌症研究大突破 找到58種基因突變線索…有助對症治療
投資大咖教觀念：高通膨時代 最該避免這個理財錯誤

投資大咖教觀念：高通膨時代 最該避免這個理財錯誤