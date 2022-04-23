精品亞洲藝術品Clars拍賣周日舉錘

拍賣會上其中一件清代和田玉雕洛可可紋飾鼻煙壺最為亮眼。

Clars拍賣 公司即將於4月24日（星期日）舉行精品亞洲藝術品拍賣。上拍藝術品將包括大量各代瓷器，字畫，家具，繡品，及各類雜項精品標的。

本場拍賣會瓷器部分由一隻宋代定窯銅口大碗領銜。碗內浮雕雕刻荷花荷葉等吉祥花卉紋飾，碗底刻雙魚紋，釉面輕薄見胎，體現定窯刻花工藝之精美。此件宋定窯大碗曾在1981年洛杉磯蘇富比6月8日東方藝術專場拍賣會上拍。清代單色釉瓷器則以一隻清乾隆粉青釉蓮瓣紋瓶最為亮眼。釉下雕刻蓮瓣紋飾，既顯示紋飾層次與變化，也不爭釉色之純美。瓶底有青花六字篆書『大清乾隆年制』底款。另一件清代官窯瓷器亮點為一隻清光緒黃地軋道粉彩三羊開泰圖膳碗。外壁在黃地之上以粉彩繪製荷花紋樣，四處開光繪三羊立於花草山石之間，寓意『三陽開泰』。碗內以青花裝飾纏枝蓮紋。碗底有青花六字楷書『大清光緒年制』底款。

本場拍賣會同時上拍多組精品玉石標的，包括高古至明清時期不同風格玉石手把件，吊墜，鼻煙壺等各類藏品。其中一件清代和田玉雕洛可可紋飾鼻煙壺最為亮眼。

家具部分由一對清中期黃花梨圈椅領銜。三彎式背板上部圓形開光內雕吉祥花卉紋飾，中部方形委角開光以淺浮雕裝飾神獸及海水、靈芝紋。椅盤格角攢邊框鑲嵌席面，圓腿直足，正面設腳踏。裝飾造型盡顯清代家具的精緻富麗。家具部分的另一件重點拍標是一件晚晴民國時期黃花梨三聯悶櫃櫥。櫥面由一整塊黃花梨木板雕刻而成，兩端翹起，與櫥身相連牙板雕刻如意云紋飾，設三具抽屜，裝白銅拉手。抽屜下為櫥櫃，兩扇對開門裝白銅鎖鼻。櫥面及櫃門盡顯黃花梨木紋之華美。

此場拍賣會同時釋出晚清名家吳昌碩所作紙本水墨立軸《墨梅圖》。該畫作於1915乙卯年，吳昌碩時年七十二歲。以濃淡虛實繪出密枝繁花，提款更題『冰心鐵骨絕世姿，世間桃李安乃知』，更顯畫家對梅花的偏愛。畫上鈐印為『俊卿之印』、『倉碩』、『歸人裡民』。該畫於1945年前購於上海，並藏於私人收藏至今，此次將在Clars首次亮相拍賣市場。

既此場亞洲藝術品拍賣會後，Clars拍賣公司將於5月19日重要珠寶名表專場拍賣呈現兩枚勞力士珍貴古董腕錶，分別為一枚型號6205的Submariner潛航者型，和一枚型號6263的迪通拿。此枚勞力士Submariner潛航者型腕錶來自於一位美國海軍上尉幾十年來的私人收藏。 6205型號制於1954年，是最初代版本的潛航者型號，其極短的產期，使之成為市場上最罕見的型號之一。

在6204和6200等其他幾款初代潛航者係列中，6205型承上啟下的標誌了勞力士潛航者型六十幾年進化的開端。 6205型是最早在錶盤上展示『Submariner』字樣的潛航者版本之一，此枚雖然沒配有奔馳指針，但其鉛筆頭式樣指針也備受勞力士古董表藏家的追捧。別於現代潛航者型的大表冠，6205型繼承了僅初代潛航者特有的6204型的『小表冠』。經藏家精心保存，此枚潛航者型附有原版珍稀鉚接蠔帶，其歷史的獨特意義使之收藏價值非凡。

買家可通過電話委託，書面競投，或者在Live.Clars.com，Liveauctioneers.com或Invaluable.com網站上實時出價參與本場拍賣會。

Clars拍賣公司位於加州 奧克蘭市，乃紮根於美國西部最大的全方位服務拍賣公司。全美各地多家機構及私人藏家於其合作無間，包括Richard Mellon Scaife家族收藏，Thomas J.Perkins家族收藏，以及紐約大都會 藝術博物館等。

在過去五年中，Clars創下多項拍賣記錄，超過價值$130,000,000的藝術作品，家具，亞洲藝術品，珠寶，汽車及各類收藏品成功易手。更多信息請關注Clars拍賣公司Facebook及Twitter！