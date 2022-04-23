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鴻達電視冠軍杯足球邀請賽

工商訊

2022美加華人立信冠軍杯足球賽日前在拉斯維加斯Teton Trails Park完滿結束。

50歲組三冠軍(3隊同分)：三藩市金粵，南加老鳥，紐約文派佳50，40歲組冠軍：灣CalBlue，30歳组：冠軍：灣區HeHe。

恭喜湾區三支球隊拿下三個不同年齡組的冠軍，南加老鳥有幾個SV Tigers Senior的球員助陣，也拿了冠軍，為灣區爭光！

本次參加50歲組比賽的三藩市「金粵足球隊」，成立於2016年，由灣區一群四十五歲以上的足球愛好者組建而成。 在首次組隊參加灣區阿拉米達縣的壯年組公開賽時， 即連挫多隊墨西哥裔強隊，以不敗成績奪得冠軍。在 2016 年七月下旬更獲得溫哥華華人足球協會之邀請，遠征溫哥華與廣州「歲月明星足球隊」 和「主隊」進行加、中、美三國邀請賽。 面對實力較強的兩個對手，仍然取得一勝一負的良好成績， 深獲對手的尊重和好評。

這次比賽原本也邀請了澳洲雪梨、溫哥華、多倫多、 香港、中國大陸等地區的球隊來參加的，但因為疫情反覆無常和擔心回國要隔離，所以此次沒有派隊參賽，這些球隊盼望明年可以參賽並能和老朋友相會。總之希望藉由這個足球比賽平台，今後每年都能給世界各地的華人球友帶來更多相聚的機會。

足球 灣區 華人

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