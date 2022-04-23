大華超級市場舉辦母親節兒童繪畫比賽

大華母親節繪畫比賽

「慈愛、溫柔、偉大、全能」..... 每一個人心目中都有對母親不同的形容詞，同樣體現了母親對每一個家庭的重要性。每年在母親節 即將來臨的時刻，大華超市都會特地舉辦兒童繪畫比賽，透過不同的主題讓孩子們為媽媽畫出感謝和祝福的心意。

大華超市的母親節兒童繪畫比賽推出多年以來，不僅為社區中每一位母親致上敬意，也啟發孩子們的藝術創作天分，一直收到眾多的好評和迴響！今年的比賽主題是「Design A Cake For Mom -設計給媽媽的蛋糕」。自活動開始至報名截止時已收到數百份投稿作品，參賽的小朋友們發揮自己的創意把各種美麗的花朵、水果、甚至媽媽喜歡的食物都呈現在蛋糕設計上，每一張圖畫不但傳逹出天真的童心，也體現出對媽媽喜好的細心觀察。

目前評審已經結束，由大華超市邀請的專業藝術老師細心評選，為各獎項挑選出了得奬者。其中包括A組和B組各選評選出三名大華慈善基金會特別獎，各獲得獎杯一座及獎金500元；特優獎各五名，可獲獎杯一座及禮卡100元；優勝獎各十名，可獲得獎杯一座及禮卡50元；佳作獎各十名，可獲獎杯一座及禮卡25元。所有獲獎者都已收到通知，並受邀參加大華超市於4月24日下午在Milpitas廣場舉行的盛大頒奬典禮。所有得獎名單及獲獎作品將會在大華超級市場網站公佈及展出，歡迎大家前來共襄盛舉。

大華超市一向以為社區提供更好的服務為目標，藉由不同的活動來增加與各社區家庭的互動，不斷回饋大眾、支援社區建設。

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鳴謝本次活動的贊助商戶：大華慈善基金會、華美銀行、美國太子行、李錦記，Calpis Beverage USA 、Asahi十六茶、S&B International Corporation、牛頭牌沙茶醬、維他奶及淘大醬油。