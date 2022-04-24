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早作準備讓退休金倍增

工商訊
精英理財的總裁黃曉東先生。
精英理財的總裁黃曉東先生。

最近在華人社區討論很多的一個題目是：如何規劃退休!你擔心你的401K 加上社安收入不夠花嗎？據調查74%的美國人認為他們的401K 加上社安收入不夠花。你有計劃用錢和時間給自己創造出多一點退休金嗎？

如果你大約50多60歲，有一些錢想要投資但又怕放在股市不安全，放在房市既不夠又擔心買在高點，你可以投資在指數年金。最近有一種開戶獎金很高的產品引起了大家的注意，很多人被高獎金吸引而沒搞清楚就急忙購買，但要知道這些高額的獎金你要通過每年領取收入才能得到，而你要領收入的通常要等7-10年的時間，如果你要把錢連本帶利取出也要等7-10年，而你全部領出的錢是不包括你的獎金的。所以這種年金只適合想領終身收入的人，如果你並不一定要每年領收入，只是想讓你的錢有增值，比銀行的利息高，而比股市的風險低的話，有另一種成長型年金更適合你，下面跟大家介紹兩種成長型的年金：

1.第一種年金年金很適合那些想把銀行的閒錢用來投資，不想要任何風險，但希望資金可以穩定增長，每年漲6%左右，不會虧本而又可讓資金在延稅的前提下增長！

這種年金也有開戶獎金，這獎金你是可以在7年後連賬戶價值一起全部取出的，而且它讓你的錢保底，保證你的帳戶只漲不跌，每年跟著股市上漲，但如果股市掉下來有保底。當你有需要的時候，你可以從帳戶按需要提取退休資金，也可以讓它變成終生收入，你從第一年開始就可以領取7% -10% 作收入，7年後你可以全部取出，或者你可以不取讓它繼續增值，可以隨時取你要的金額，或將來留給小孩，十分零活。

以一個58歲男性作例子，如果他放十萬美元在一種指數年金，如果他等到68歲退休時他的年金會有25萬，他可以取出一部分作退休收入，剩下的繼續增值。這些年的增值都是延稅的，只有取出的錢要繳稅。很適合那些現在想讓閒錢增值又無風險的人。從上面的例子看到，時間可以讓你的退休金倍增！如果你早點開始投資在這種既保底又持續增長的指數年金，你的晚年將會無憂！

那麼你的401k 和其它的共同基金是否也可以轉入這樣的年金投資呢？答案是肯定的。你可以把現在各散東西的退休金帳戶做一個整合，把它一起放入指數年金中，讓保險公司保證你的退休金。

2. 第二種年金年金很適合那些有很多退休金都放在401K或IRA的人，特別是因為現在股市很動盪，隨著自己越來越接近退休年齡，想要降低市場波動的風險，但又不想全部離開市場的人，有一種投資型的年金可以讓你的資金跟隨標普或拿斯達克指數增長，不設上限或打折扣，當市場下跌時還有10%的保護，也就是如果標普指數一年內不跌破10%的話，你沒損失，如果跌了15%，你的損失只有5%，所以你的資金多了每年10%的保障，但你又所有市場上漲的空間。如果你選折3年或6年期的投資方式，你還可以獲得130%的指數加乘，也就是說如果標普這段時間成長20%，你的賬戶漲26%，十分划算以一個50歲的人作例子，他把401K裡的十萬轉到這種年金，65歲退休時他的賬戶漲到32萬，他可以從裡面領取收入，每年領2萬多而讓讓資金的繼續延稅增值！這種年金按標普過去20年的歷史來算的話，每年的增長可在9%左右，比投在股市風險大大減低，又比投資在固定指數的年金的回報要高很多，適合那些熟悉股市的客戶。

上面兩種年金都是由財務穩健的A 級的公司保險公司保證的，讓你可以放心投資而不用擔心股市的波動讓你的退休金受損。

3.如果你有長期護理的需求，你也可以用年金來支付長照的費用，很多人多年前投資了年金現在增值了不少，但又因為怕繳增值稅而不想用這些年金，你可以把它用1035交換成可付長照的年金，這樣你將來要長照時用這種年金來支付長照費用，你用的費用全部是免稅的！

要了解到底哪一種年金適合你，請來參加我們的網上講座，我們還會同時介紹長期護理保險，夫婦可以兩人合保，保證長期護理終生無上限，而且如果用不到長期護理會有人壽保險理賠，讓你的錢不白花！長期護理是退休必須做好規劃的，因為在美國65歲以上的人有70%在走之前要用到長期護理，到底哪種方式最好最划算？請參加我們的網上講座詳細了解！

網上講座定於4/30週六下午2時舉行，請來電報名：408-466-0233，找梁小姐。或電郵至：[email protected]，我們會把連接發給你。

退休金 投資 指數

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