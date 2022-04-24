灣區生活逐漸回歸正常 矽谷房地產交易熱絡

座落於839 Durshire Way的獨戶住宅，格局方正，採光明亮。

隨著新冠疫情 回到可控制的範圍，灣區 工商業緊張的情勢也逐漸緩和，百業俱興，矽谷 房地產交易市場來到第二季，又開始呈現交易熱絡的狀態。雖然聯準會調升利息，房屋貸款利率不斷升高，但是房屋庫存仍舊供不應求，因此一有好的物業推出上市，便可能會有多組買家競標的現象。

本週要介紹一棟位於Sunnyvale的Single Family Home，步行可達Apple Park、Ranch 99大華超市，驅車片刻即可到達 Sunnyvale 市中心、庫比蒂諾Main Street及許多餐廳，生活機能便利；位於優秀的學區，包括了：Stocklmeir小學、Cupertino中學；連接280高速公路也相當方便，非常值得關注。

這棟獨戶住宅是地址是839 Durshire Way, Sunnyvale, CA 94087，生活面積1,302平方英呎，佔地6,200平方英呎，規劃了3臥室2套衛浴，屋況經過精心維護，內部全部重新裝修，成交後即可入住。室內採用開放的格局規劃，從客廳連接到餐廳及廚房，生活動線流暢而且顯得寬敞，非常邀請客人來小聚娛樂，客廳採光非常明亮。

廚房、餐廳和起居室通向後院，前、後院都經過庭園規劃，草坪修剪整齊也可規劃BBQ烤肉或休憩的空間。全室採了 Andersen 以及 Milgard 的高級門窗，鋪設了硬木地板後才又在上面鋪了地毯，非常舒適。

浴室都是全新裝修，廚房和浴室都有特別定制的楓木櫥櫃，三個房間每間都有採光的窗戶，規劃出一間書房則有特別定制的書桌及書櫃，很適合後疫情時代Hybrid的部份通勤、部份居家工作的生活型態。車庫寬敞，可容納兩個車位，並且還訂製了置物架儲存空間以及安裝了洗衣水槽。更多照片可以上網瀏覽：839Durshire.com。

位於839 Durshire Way, Sunnyvale, CA 94087的這棟Single Family Home訂價1,998,000元，上週甫上市一個星期，即收到16組買家出價，即將以遠高出訂價的價格成交。

這件物業由專精灣區房屋買賣Compass公司的Sophie Tsang負責上市銷售。請打電話了解詳情並安排與Sophie進行諮詢，為您在灣區的房屋買賣提供最佳進場的建議及策略分析。全國頂尖經紀人Sophie Tsang專精矽谷房屋買賣、2006-2021年連續榮獲總裁獎，聯繫電話號碼是(408)667-3171。