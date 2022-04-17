美國藍夢/無限藥業提供全球唯一海參+靈芝組合，2重免疫，遠離病毒。並可享受買一盒第二盒半價的大優惠。

美國藍夢和無限藥業秉持呵護您的健康為目標，長久以來回饋及好評不斷。而美國藍夢海參靈芝皇(Reishi Max with Sea Cucumber) 是該藥業的熱銷產品，全球首創採用南美洲的頂級海參，和多種高濃度有機赤靈芝包括：赤靈芝提取物，全破壁靈芝孢子粉，舞茸靈芝和桑黃靈芝的精選組合，經過高溫低壓洗滌消毒，去除海參和靈芝上殘留的重金屬，化學物質等，再經過納米緩釋技術提純，每天吃2顆濃度等於吃1條海參和半個赤靈芝的營養成分。

眾所周知，海參富含很多營養成分可強身健體、滋陰養顏，猶如生命保鮮劑。它富含蛋白質、鈣、鉀、鋅、鐵、硒、錳等活性物質，另含18種胺基酸且不含膽固醇，是高蛋白、低脂、低糖，對高血壓 、冠心病、肝炎等病患及老年人的食療聖品。靈芝在《神農本草經》中被列為上藥，“主養命以應天，無毒，多服、久服不傷人”，具有解毒、預防病毒感染，提高人體免疫力等作用。海參和靈芝皇的絕佳組合，是最佳食補健康保健品，讓生活節奏快的您，想什麼時候吃、就什麼時候吃；無需再有泡發海參和煮靈芝湯的麻煩啦！

其15大功效如下：一、幫助預防/抗癌作用；二、保護肝臟，有助促進肝細胞再生作用；三、保護腎臟，幫助抑制尿酸，對痛風有良好效果；四、增強肺部健康和功能，提高呼吸系統功能；五、有助降三高 ，預防心腦血管病的發生；六、幫助調整血糖，有效預防和改善糖尿病併發症；七、能滋陰補血，對體弱氣虛有很好的調理作用；八、能補腎益精，幫助壯陽，提高性功能作用；九、增強機體免疫系統，美白祛斑，抗衰老作用；十、改善骨質疏鬆，補充鈣質;十一、預防和改善類風濕性關節炎;十二、抗神經衰弱、改善失眠、提高記憶力；十三、有助促進生長發育作用；十四、抗疲勞作用，增強體質，提高身體機能；十五、具有極強的清除自由基的能力，抗輻射。

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