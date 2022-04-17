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卓越60年 國泰銀行與您同慶

工商訊

迎接新機遇：1962年4月19日，為服務南加州的華裔移民社區，國泰銀行應運而生。國泰銀行的金融服務，在成立之初已讓客戶能信心滿懷地踏上逐夢之旅，從創業、買房到供子女上大學。

歲月如梭，國泰銀行與客戶、員工和社區共同成長。國泰銀行於1990年開始在那斯達克上市；1999年擴展到東岸。如今，國泰銀行依舊紮根於洛杉磯，並已在加州、紐約州、華盛頓州、伊利諾伊州、德州、馬里蘭州、馬薩諸塞州、內華達州和新澤西州開設了60多家分行。在大中華區，我們於1985年在香港開設了第一家海外代表處，目前在香港設有一家分行，並在北京、上海和台北設有代表處。

全力以赴，夯實每段旅程：六十載歲月變遷，國泰銀行不忘初心，牢記使命。我們緊跟國泰銀行創辦人的步伐，勇往直前，不斷超越，堅定不移為客戶提供有效的金融支持而奮鬥。

國泰銀行竭誠了解客戶的獨特需求和目標，並重視每次與客戶的互動。國泰銀行有多種金融工具支持客戶的金融之旅，從日常交易到複雜的貸款需求，一應俱全，為他們邁向下一步鋪平道路。

國泰銀行更致力於開展各種金融普及知識項目，通過支援非盈利機構、學校和綠地建設，不斷加大對社區的支持。

功夫不負有心人，國泰銀行的每一位員工始終全力以赴，並得以保持發展勢頭，持續取得成功，這一切只為成就客人的精彩。

展望未來：2022年標誌著國泰銀行成立六十週年，在慶祝傳承企業文化的時刻，同時也將開啟國泰銀行的新篇章。在奔赴下一段旅程之際，收購了匯豐銀行在西海岸的分行和零售資產，進一步堅定開拓進取的信心和決心。國泰銀行亦會繼續提升客戶體驗，滿足客戶需求：實施更廣泛的數字服務並探索新的金融技術，提供更便利的銀行服務。

最重要的是，國泰銀行會繼續貫徹銳意進取的創新精神迎接未來——為實現客戶抱負和追求而全力以赴，竭盡所能和他們一起實現理想。

今日，走過六十載、再邁向未來，國泰銀行始終勇往直前、不斷超越，只為心懷夢想的您。

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