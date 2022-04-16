Fox Theatre分四次免費放映葉問全4集

《葉問》是由洪金寶擔任動作導演，甄子丹主演的動作，傳記電影。

《葉問》是由葉偉信執導，洪金寶擔任動作導演，甄子丹、熊黛林、任達華、樊少皇、林家棟、池內博之、澀谷天馬、杜宇航、釋行宇等人主演的動作，歷史，傳記電影 。

影片主要講述了二十世紀廣州佛山武痴葉問在一場場比拼中，扛起振興中華大旗的故事。

電影於2008年12月12日在中國大陸上映，首映票房1400萬，首週末票房破3000萬 ，總票房過億。

如果您錯過這部經典佳作，Fox Theatre將邀您免費觀賞葉問系列，播放日期和時間如下：葉問：5月15日下午3時，生存；葉問2：6月19日下午3時，生活；葉問3：7月17日下午3時，生命；葉問4 (終結篇)：8月21日下午3時，生死。

Fox Theatre坐落於交通便利的紅木城，乘坐加州 鐵路至紅木城站，只需步行三分鐘即可到達。Fox Theatre是一座富有歷史特色的劇院，典雅的設計配以先進百老匯歌劇級別的音響和燈光，令觀衆在欣賞電影之餘，彷彿也進入了一場視角與聼角的盛宴。

疫情期間，Fox Theatre 特別爲此所有洗手間加裝自動感應系統，並且增加了清潔的次數；所有地面和台面全部以美國農業部規定的清潔劑清洗；每次劇院放映完畢，還會以紫外綫技術清潔座位和所有表面。

安裝最先進的過濾器和兩極電離系統有效地净化空氣及殺菌高達99%。雖然多數室內公共場所已不再強制佩戴口罩 ，Fox Theatre 仍然建議您在歡賞電影時全程佩戴口罩。

請即掃描下列二維碼免費索取葉問系列門票。

本電影系列由基督教非牟利機構The SHP Christian Foundation贊助播出；每次電影播放之前會播出一段由不同教會預先錄製的五分鐘信息。電影以粵語播出並配以英文字幕。

Fox Theatre 地址：2215 Broadway Street,Redwood City, CA。