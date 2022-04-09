理財專家線上講座精心分析如何解套

戰爭帶來的毀滅不僅是區域性，更有連鎖效應，影響範圍可及全球。美國當然無從豁免，近數月以來，美股的大幅震盪，投資 人各個人心惶惶。尤其是正準備退休或已經退休的人士，造成了巨大的心理壓力。辛苦一輩子，好不容易到了享受成果，安心退休的時候。臨頭才知道，不管是出售生意，房產或股票，付完所有的稅，可能只剩下一半。

積攢數十年的財富，伸手可及的退休美夢， 突然間縮水近半，頓時感覺前途茫茫，無所適從。美國的巨額赤字，還在持續增加中，顯而易見未來持續重稅不可避免。今年的通貨膨脹 已超過百分之七，未來的通貨膨脹上望百分之十以上，人口眾多的嬰兒潮族群陸續退休， 以及人類長壽的趨勢，勢必帶來長期照顧需求高漲，其通膨更會比日需用品更高多許多。退休無憂規劃更增加難度和挑戰性。

出售後的房地產，所賺到的錢，除了1031 exchange之外，還有其他辦法可想嗎？你知道你抱了20多年的投資出租屋，已經無法再幫你減免當年所得稅？如何把自住屋付少稅套現出來當退休金 ？諸多挑戰，可以透過配搭高端信託和金融工具，以付最少的稅，資產價值可以守住並可以穩健成長。

由上市公司Amerprise Financial特許財務規劃師周美懿和投資理財師Brent Rupnow精心製作的線上講座，告訴你如何把大部份資產賺到的錢放入自己的口袋，同時如何對抗市場風險而達到退休安穩的美夢。

會中將精闢解說：一、數十年打拼事業，當出售企業或資產時，有哪些稅要支付？現法和未來可能的稅改驅勢。二、降低，延遲甚至於免除該稅務的負擔。三、讓穩健求成長的投資策略，確保你退休所需要的錢，源源不斷。四、積極管理風險，退休無憂得以成真之後，還能兼顧傳家族精神，為後世奠定悠久遠源不斷的基業。

講座時間：第一場4月13日周三下4點至5點45分，針對資產淨值在1200萬以內。第二場4月14 日周四下4點至5點45分，針對資產淨值在1200萬以上。報名截止時間：4月12 日周二中午12點以前。626-233-0956留言訂位或 [email protected]ampf.com電郵訂位，講座鏈接網將在報名之後，以電郵方式通知參加者。該教育講座無需付費。不招待投資金融保險專業人員。