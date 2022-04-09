跨文化舞蹈VANTAGE舊金山ODC Theater開演

跨文化舞蹈VANTAGE彩排。創新藝術形式結合了現代舞蹈、芭蕾舞、中國武術和太極。

由曾擔任雲門舞者的王自如以及其他三位代表不同文化特性的舞者，所創作的舞蹈，靈感來自王自如面臨過的種族不公待遇，每場表演後由舞者帶動內容討論，與觀眾面對面分享舞蹈意涵。

自如舞蹈藝術公司是由王自如創立的BIPOC（黑人、原住民和有色人種）非營利舞蹈公司。VANTAGE旨在作為社會正義、包容和社區的催化劑。VANTAGE是一個備受期待的，通過舞蹈、多樣性和積極互動的跨文化慶祝活動，由自如舞蹈藝術公司主辦。

自如舞蹈藝術公司的藝術總監、著名舞蹈家兼編舞王自如將VANTAGE描述為處於運動、科技、文化認同和最重要的社會正義的交匯點。VANTAGE是一次充滿活力的合作，擁有四種不同的文化特性，包括亞裔 美國人、非裔 美國人、混血和拉丁裔人。

在近一年的創作中，VANTAGE展現了四位頂尖編舞的高超藝術性。每位編舞都賦予舞蹈他們的文化資產，其中包括代表華裔/臺灣裔美國人的王自如(Wang)、歐洲高加索/混血(HAPA)、克利斯蒂安· 伯恩斯(Christian Burns)、非裔美國人威尼弗雷德· 哈裡斯(Winifred Harris)和拉丁裔美國人亞歷杭德羅· 佩雷斯(Alejandro Perez)。

「他們不僅是有天賦的藝術家，而且堅信我們對VANTAGE的總體願景。他們要麼經歷過種族不公，要麼認識經歷過種族不公的人」她補充。「我喜歡他們對自己的生活、社區和未來持樂觀態度！」

VANTAGE是在疫情期間構思的。當時，出生在密歇根州的王自如對針對亞裔個人的仇外辱駡、襲擊和仇恨犯罪的急劇上升感到震驚。

「大多數亞裔美國人都對此類事件保持沉默，包括我自己。 但隨著仇恨和暴力行為在大流行期間的蔓延，開始擔心孩子的未來」曾在臺灣雲門舞蹈劇院擔任舞蹈演員的王自如解釋。

她說，一個轉折是發生在她的鄰居去Napa時，被一對白人夫婦豎中指。「我很震驚，尤其是考慮到這個地區」她說。「這裡已經封城，我們無法前往別的國家，社會不公到處發生。 我需要做點什麼，所以我聯繫了人脈，鼓勵人們分享故事，並向當局報告問題。 這就是VANTAGE的創作靈感。」

王自如的創新藝術形式結合了現代舞蹈、芭蕾 舞、中國武術和太極，她說VANTAGE是快樂與愛的勞動。「只有當我們分享故事，和平地倡導變革時，才能結束沉默和不公的迴圈」王自如總結。她曾在北京芭蕾舞學院學習，並在世界各地演出/編舞。

每場舞蹈表演後都將進行小組討論，由編舞家以及幾位特別嘉賓代表不同的文化。「還將為觀眾提供問答環節和有關宣導團體的資訊，希望通過藝術建立一個重要的基層聯盟。」

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開放式彩排：4月7日周四晚上7時30分。表演時刻表：4月8日周五晚上7時30分，4月9日周六下午2時、晚上7時30分，4月10日周日下午2時。表演地址：ODC Theater：3153 17th St, San Francisco, CA 94110。