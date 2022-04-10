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飛揚藝術團帶您穿越到璀璨唐朝

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飛揚藝術團將呈現一場令人嚮往的音樂和舞蹈的春夜，穿越時空隧道進入唐朝。
飛揚藝術團將呈現一場令人嚮往的音樂和舞蹈的春夜，穿越時空隧道進入唐朝。

在疫情慢慢減緩，春暖花開時，位於北加州矽谷的飛揚藝術團(CPAA)將於2022年4月16日晚上7點在聖荷西表演藝術中心呈現給大家一場專業製作，慶祝它成立30週年的大型演出。這將是一個令人嚮往的音樂和舞蹈的春夜，飛揚藝術團將帶您穿越時空隧道，進入唐朝。

在幾千年人類文明的歷史長河中，中國的唐朝（公元 618-907年）一直是一個閃耀著璀璨光芒的特殊時期。經濟的繁榮，藝術的興盛，和多元文化的共融，讓這個被譽之為黃金時代的皇朝，被後世銘記而千古流芳。請跟隨我們，從二十一世紀的今天，穿越時光的隧道，回到那個鮮衣怒馬，文化昌明的時代。

在留給後人的人文寶庫中，唐朝的詩和畫是兩顆耀眼的明珠。唐詩的百家爭鳴，從初唐的張若虛，到盛唐的李白，杜甫，再到中晚唐的白居易等等數不清的詩人巨匠，他們創造了中國文學一個不可企及的高峰。而唐朝的繪畫也以其恢弘的氣勢，磅礴的色彩，留下了璀璨奪目的一筆。

讓我們隨著音樂，舞蹈和誦讀來重溫唐朝詩畫那穿越時光而不褪色的人文之美，第一篇章「詩畫傳奇」。晚會的第二篇章是「梨園佳音」。中國的戲曲藝術，是文學、音樂、舞蹈、美術、武術、雜技以及表演藝術綜合而成的一種獨特的藝術形式，這種表演形式，在盛唐時期的唐玄宗和愛妃楊玉環的推動之下，逐漸從民間走入宮廷，發展出一套完整的表現體系。

君王和貴妃的愛情故事，縈繞在梨園絲竹的裊裊回音裡。時光逝去幾千年，他們留給後人的，是一種藝術情懷，是對美的，永不消退的崇尚和追求。

接下來會進入「文化共融」。唐中國是傳奇，不僅在中國本土，而且在整個亞洲。這確實是中國的黃金時代，當時中國的文化影響遠遠超出了國界。一個繁榮的，國際化的時代，對其他文化和思想的包容和接受程度達到了前所未有的水平。

唐都長安（今西安），擁有百萬人口，是世界上最大的城市，其中居住著來自世界各地的人群，阿拉伯人，印度人，猶太人，基督徒，孟加拉人，高棉人，波斯人和馬來人並肩生活，交換商品和思想。唐文化對日本和韓國等周邊國家也產生了深遠的影響，並推動著整個中亞地區的經濟增長。

最後一個篇章是「華彩唐絹」，將再現絲綢之路沿線古鎮敦煌的壯麗景色，美輪美奐的敦煌舞是表現文化共融的典型舞蹈形式，它不但延承了唐朝風韻、佛教文化等特點，還包含了維吾爾族舞蹈，俄羅斯風情，印度舞姿造型等等的不同風格。在這裡，唐絹裡的故事被推入高潮，敦煌所承載的千古精神，給我們展現了一個繁榮多元的華彩盛世！來自不同地域的樂器，在這裡彼此對話，交相輝映，演奏出一個美麗祥和，充滿生機的世界！

作為一種傳承文化的載體，攜帶著中國唐朝特有的的精神內涵和藝術氣息。盛唐的故事之所以值得後人借鑒，是因為它展現了一種文化的強大，而這種強大來自於自強不息和包容共贏。

我們邀請您加入，一起踏上重回大唐盛世的旅程。熱切期待在2022年4月16日劇院相見！購票方式：網上購票www.cpaasv.org/2022、或電話：669-216-2182、或飛揚藝術中心 6148 Bollinger Road., San Jose, CA 95129。

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