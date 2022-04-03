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金城銀行2022股東會召開

工商訊
金城銀行2022年度股東年會已於3月17日下午在休士頓總行召開。
金城銀行2022年度股東年會已於3月17日下午在休士頓總行召開。

金城銀行2022年度股東年會已於3月17日下午在休士頓總行召開，會中除推選下一屆董事會成員外，並發佈2021年之財務和營運報告。吳董事長表示，2021年金城銀行面對疫情延燒，但整體業務表現再創新高。金城銀行2021年總資產額12億9200佰萬元，較2020年成長12.2%；稅後淨利超過2500萬元，較2020年增加63.1%；放款總額10億3200佰萬元，較2020年成長13.9%；存款總額10億6500萬元，較2020年成長12.2% ；資產報酬率(ROA) 為1.98%，較2020年的1.38%增加0.60%；股東權益報酬率(ROE) 為15.25%，較2020年的10.69%增加4.56%。

金城銀行2021年業務表現穩健成長，各項比率均高居所有總行位於休士頓市的華資銀行之冠。以穩健經營的步伐逐漸成長，樹立誠信經營的企業文化；秉持嚴謹的策略和作業流程，同時致力發展網路銀行和商業現金管理服務，更推出個人及商業電子存款、商業支付處理等服務，為客戶提供更多金融服務選擇。

出席股東隨即在會中推選現任的八位董事會成員（吳光宜、楊明耕、曾柏樺、Al Duran、譚秋晴、吳俊賢、林懿明和吳國駒）繼續擔任金城銀行下一屆董事，更推舉吳光宜先生為董事長，並聘任楊明耕先生、曾柏樺先生和Mr. Al Duran三位副董事長。

林懿明執行長表示,金城銀行延續企業長期努力，致力打造完整的金融服務平臺。金城銀行在南加州塔斯汀(Tustin)、阿罕布拉市(Alhambra) 和羅蘭崗(Rowland Heights) 均設有分行，在爾灣(Irvine)也設有貸款辦公室。北加州密爾布瑞分行(Millbrae) 和伯靈格姆(Burlingame)貸款辦公室，位元處高科技事業雲集的矽谷(Silicon Valley) 區域，靠近舊金山國際機場。這些現有據點及未來更多的分行，希望能服務及開發更多加州的客戶，銜接並串聯德州和加州兩地業務，將金城銀行的服務網絡拓展至更多亞裔社區。

金城銀行是社區的銀行，具備彈性和便利，更瞭解客戶的需求，能提供更專業和貼心的服務。金城銀行有37年社區銀行的經驗，努力為客戶提供量身訂做的存款和貸款服務，希望能幫助客戶的業務蒸蒸日上。

有關本行最新資訊請參閱網站 www.goldenbank-na.com。密爾布瑞分行：620 El Camino Real, Millbrae, CA 94030，電話：650-745-1615。北加州貸款辦公室：1350 Bayshore Highway, Suite No. 665, Burlingame, CA 94010，電話：650-418-7938。德州休士頓百利總行：9315 Bellaire Blvd. Houston, Texas 77036，電話：888-320-3838。

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