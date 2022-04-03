世界主要傳染病之一 結核病具備傳染致命性

結核病(TB) 是全世界主要的傳染病殺手之一，同時具有傳染性和致命性。在美國，有多達1300 萬人為潛伏性結核感染者。若不及時展開治療，5至10% 的潛伏性結核感染者將發展為活動性結核病。然而直至今日，結核病已不再是問題的觀念猶存。

美國疾病控制與預防中心(CDC ) 推行的「重視，檢查，及治療結核病宣導活動」旨在針對最有可能感染潛伏性結核病（也稱為非活動性結核病）的人群以及他們的醫療服務提供者/機構，通過加強結核病檢測 以加速消除該可治愈性傳染疾病。「重視，檢查，及治療結核病宣導活動」是美國疾病控制與預防中心推出的第一個全國性多語種宣導活動，目的是提高非活動性結核病檢測的覆蓋率，改善潛伏性結核病在亞裔 美國人群中的隱患。

此次「重視，檢查，及治療結核宣導活動」的宗旨為通過提高人們對結核病這一嚴重且可致命性疾病的了解來改變人們對於提早預防與及時治療結核病的態度。儘早與您的醫生溝通是保護您的家人、朋友及社區免遭結核病這一高度傳染性疾病侵害的第一步。

是㳄活動宣傳材料和資源內容均使用「潛伏性結核感染」和「非活動性結核病」來描述無症狀結核分枝桿菌感染者。「非活動性結核病」這一術語主要用於針對公眾/消費群體的材料，而「潛伏性結核感染」這一術語主要用於針對醫療服務提供者/機構的材料。

通常情況下，上述兩種術語鈞將被介紹給讀者/受眾，而後根據讀者/受眾分類（消費群體或醫療服務提供者/機構），在宣傳材料其餘針對性部分分類使用針對性術語。

上述術語分類是基於美國疾病控制與預防中心(CDC) 在2018至2021 年進行的術語偏好定性研究得出的結論。該研究通過小組訪談和針對結核病高風險群體及醫護人員的抽樣性深入訪談了解了各類受眾群體特有的術語偏好。

活動宣傳材料和資源內容均使用結核病和活動性結核病來命名由結核分枝桿菌所引起的臨床活動性結核病； （活動性）結核病患者通常會顯現外在症狀。活動性結核病患者可將結核分枝桿菌傳染給他人。值得說明的是，美國目前用於結核病的臨床分類系統是基於疾病的發病機制。

該系統主要被視作公共衛生計劃的運行框架。其中，請注意「第四類結核病，既往結核病史人員（現無臨床疾病活動徵兆）」是指可能存在結核病史但當前無感染活動性結核病徵兆的人群。有時，這種既往病史類別也被稱為「非活動性結核病」。

就本次宣導活動而言，「潛伏性結核感染」和「非活動性結核病」均用於描述無症狀結核分枝桿菌感染者。