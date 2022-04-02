基督之家中文學校新學年正舉辦感恩招生
基督之家中文學校新學年度中文班正舉辦感恩招生中，隨著疫情減緩，多數班級將以hybrid方式上課，即實體及網課同時進行。課程分繁體及簡體字班。歡迎各界家長報名。
該校是基督之家教會的兒童事工項目之一，課程以教授中文及聖經為主。全年分上、下兩個學期，共上課30次，分別在Cupertino、Fremont、Newark三個校區開設。
在中文教材方面，該校採用美洲華語(Meizhou Chinese)，此外，在兩個小時的中文課中，還會有30分鐘的中文聖經教學，使用聖文兒童聖經教材(Learning God’s Word in Chinese)。除了這兩項統一教材之外，各班老師也會依學生程度和需要另外增加學習內容。
基督之家中文學校以仁愛誠信為校訓，按學生程度分班，採用小班教學，師資優良，教學經驗豐富。
Cupertino校本部在基督之家第五家(10340 Bubb Road, Cupertino, CA 95014)上課。時間：周六下午4時至6時。
東灣Fremont分校在基督之家第三家(4248 Solar Way, Fremont, CA 94538)上課。時間：主日下午周六下午2時至4時。
東灣Newark分校在基督之家第六家(35479 Dumbarton Court, Newark, CA 94560)上課。時間：主日下午 1時30分至3時30分。
除了中文班之外，一至五年級男生還可以選擇參加校本部的幼童軍 Pack 485。
中文學校課程詳情及報名，請上網www.hoccs.org。
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