多樣性跨文化舞蹈VANTAGE亮相舊金山ODC Theater

舞蹈VANTAGE展現了四位頂尖編舞的高超藝術，是充滿活力的合作項目。

VANTAGE由自如舞蹈藝術公司主辦，通過舞蹈、多樣性和積極互動傳遞高能量跨文化的慶祝活動，於4月7日至10日亮相舊金山奧柏林舞團劇場(ODC Theater)。自如舞蹈藝術公司是由王自如創立的BIPOC（黑人、原住民和有色人種）非營利舞蹈公司。VANTAGE旨在作為社會正義、包容和社區的催化劑。

自如舞蹈藝術公司藝術總監、著名舞蹈家兼編舞王自如將VANTAGE描述為處於運動、科技、文化認同和社會正義的交匯點。她表示VANTAGE是充滿活力的合作項目，擁有亞裔 美國人、非裔 美國人、混血和拉丁裔人的文化特性。

在近一年的創作中，VANTAGE展現了四位頂尖編舞的高超藝術。每位編舞都賦予了舞蹈他們的文化資產，包括代表華裔/台裔美國人王自如(Wang)、歐洲高加索/混血(HAPA)克里斯蒂安·伯恩斯(Christian Burns)、非裔美國人威尼弗雷德·哈里斯(Winifred Harris)和拉丁裔美國人亞歷杭德羅·佩雷斯(Alejandro Perez)。「他們不僅是有天賦的藝術家，而且堅信我們對VANTAGE的總體願景。他們要麼經歷過種族不公，要麼認識經歷過種族不公的人，」她補充。「我喜歡他們對生活、社區和未來持樂觀態度！」

VANTAGE是疫情期間構思出來的。父母為台灣人和中國人、出生在密歇根州的王自如對針對亞裔個人仇外辱罵、襲擊和仇恨犯罪的急劇上升感到震驚。「大多數亞裔美國人被鼓勵對此類事件保持沉默，包括我自己。但隨著仇恨和暴力行為在大流行期間蔓延，我開始擔心孩子的未來，」曾在台灣著名雲門舞蹈劇院擔任舞蹈演員的王自如解釋。

她說，一個關鍵轉折是她的鄰居去Napa被一對白人夫婦無故地『豎中指』。「我很震驚，尤其是考慮到這個地區，」她說。「這裡已經封城，我們無法前往另一個國家，社會不公到處在發生。我需要做點什麼，所以我聯繫了我的人脈，鼓勵人們分享他們的故事，並向當局報告。這是VANTAGE的創作靈感。」

王自如曾在著名的北京芭蕾 舞學院學習，並在世界各地演出/編舞，VANTAGE創新藝術形式結合了現代舞、芭蕾、中國武術和太極，是一種快樂和愛的勞動。「只有當我們分享我們的故事，和平地倡導變革時，我們才能結束沉默和不公的循環，」王自如總結。

她說，每場舞蹈表演後會進行主持小組討論，由編舞家以及幾位特別嘉賓代表四種不同的文化。「為觀眾提供問答環節和有關倡導團體的信息，希望通過藝術建立一個重要的基層聯盟。」

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