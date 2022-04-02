我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

房貸利率衝至5%指日可待 房市熱度仍不減 今春買房不易

真的開始撤了？衛星畫面曝 俄軍從基輔郊外機場撤離

多樣性跨文化舞蹈VANTAGE亮相舊金山ODC Theater

工商訊
舞蹈VANTAGE展現了四位頂尖編舞的高超藝術，是充滿活力的合作項目。
舞蹈VANTAGE展現了四位頂尖編舞的高超藝術，是充滿活力的合作項目。

VANTAGE由自如舞蹈藝術公司主辦，通過舞蹈、多樣性和積極互動傳遞高能量跨文化的慶祝活動，於4月7日至10日亮相舊金山奧柏林舞團劇場(ODC Theater)。自如舞蹈藝術公司是由王自如創立的BIPOC（黑人、原住民和有色人種）非營利舞蹈公司。VANTAGE旨在作為社會正義、包容和社區的催化劑。

自如舞蹈藝術公司藝術總監、著名舞蹈家兼編舞王自如將VANTAGE描述為處於運動、科技、文化認同和社會正義的交匯點。她表示VANTAGE是充滿活力的合作項目，擁有亞裔美國人、非裔美國人、混血和拉丁裔人的文化特性。

在近一年的創作中，VANTAGE展現了四位頂尖編舞的高超藝術。每位編舞都賦予了舞蹈他們的文化資產，包括代表華裔/台裔美國人王自如(Wang)、歐洲高加索/混血(HAPA)克里斯蒂安·伯恩斯(Christian Burns)、非裔美國人威尼弗雷德·哈里斯(Winifred Harris)和拉丁裔美國人亞歷杭德羅·佩雷斯(Alejandro Perez)。「他們不僅是有天賦的藝術家，而且堅信我們對VANTAGE的總體願景。他們要麼經歷過種族不公，要麼認識經歷過種族不公的人，」她補充。「我喜歡他們對生活、社區和未來持樂觀態度！」

VANTAGE是疫情期間構思出來的。父母為台灣人和中國人、出生在密歇根州的王自如對針對亞裔個人仇外辱罵、襲擊和仇恨犯罪的急劇上升感到震驚。「大多數亞裔美國人被鼓勵對此類事件保持沉默，包括我自己。但隨著仇恨和暴力行為在大流行期間蔓延，我開始擔心孩子的未來，」曾在台灣著名雲門舞蹈劇院擔任舞蹈演員的王自如解釋。

她說，一個關鍵轉折是她的鄰居去Napa被一對白人夫婦無故地『豎中指』。「我很震驚，尤其是考慮到這個地區，」她說。「這裡已經封城，我們無法前往另一個國家，社會不公到處在發生。我需要做點什麼，所以我聯繫了我的人脈，鼓勵人們分享他們的故事，並向當局報告。這是VANTAGE的創作靈感。」

王自如曾在著名的北京芭蕾舞學院學習，並在世界各地演出/編舞，VANTAGE創新藝術形式結合了現代舞、芭蕾、中國武術和太極，是一種快樂和愛的勞動。「只有當我們分享我們的故事，和平地倡導變革時，我們才能結束沉默和不公的循環，」王自如總結。

她說，每場舞蹈表演後會進行主持小組討論，由編舞家以及幾位特別嘉賓代表四種不同的文化。「為觀眾提供問答環節和有關倡導團體的信息，希望通過藝術建立一個重要的基層聯盟。」

有關門票和更多信息，請訪問www.zirudance.com。歡迎掃碼購票，優惠折扣碼：2GETHER，折扣碼後票僅要25元（原價35至45元）。

掃碼購票。
掃碼購票。

亞裔 非裔 芭蕾

上一則

疑發生爭執 屋崙華翁被人蓄意開車撞死

延伸閱讀

布里德慶米慎灣經適房使用 楊馳馬：助低收入家庭留在金山

布里德慶米慎灣經適房使用 楊馳馬：助低收入家庭留在金山
舊金山「遊民恢復計畫」 再獲加州750萬金援

舊金山「遊民恢復計畫」 再獲加州750萬金援
舊金山中央地鐵項目 開放時程恐再延

舊金山中央地鐵項目 開放時程恐再延
金山選區重畫 亞太島民委員會籲考慮族裔權益亞

金山選區重畫 亞太島民委員會籲考慮族裔權益亞
比佛利山名店搶案5嫌被捕 都來自舊金山

比佛利山名店搶案5嫌被捕 都來自舊金山

熱門新聞

由Stacker最新發布加州富豪榜名單，前十名富豪中，華裔黃仁勳排名第四位。（臉書官網）

華商晉升為加州最富有的億萬富豪第四名

2022-03-31 15:39
黨樹銘移民來美後，經營雜貨店生意，沒想到遇害。（聖馬刁警局提供）

北加懸疑29年槍殺冷案偵破 受害人居然是唐飛同學

2022-03-25 19:19
圖為普亭。（視頻截圖）

前美駐烏大使：俄羅斯停戰靠這招「保持普亭自尊心」

2022-03-29 21:01
氣象預測，灣區27日晚上起會開始下雨。（美聯社）

灣區將出現今年以來最大一場暴風雨

2022-03-26 02:18
攝影師正在整理後車廂的攝影設備，突然被劫匪襲擊。（推特截圖）

攝影師雙子峰遭持槍搶劫 過程被其他遊客全程錄製

2022-03-27 18:45
屋崙今年初有580棟房屋以高於定價至少10萬元售出，占當地總售出房屋比率29.8%。(Getty Images)

加價逾10萬元搶房 灣區3城市比率冠全美

2022-03-28 02:10

超人氣

更多 >
梁朝偉最美前任… 17歲女兒複刻母親完美基因

梁朝偉最美前任… 17歲女兒複刻母親完美基因
美國經濟幾乎全面重返常軌 就差這點

美國經濟幾乎全面重返常軌 就差這點
他怨iPhone「這機型」用1年就變垃圾 釣出一票苦主

他怨iPhone「這機型」用1年就變垃圾 釣出一票苦主
78歲大爺相親提「任性」要求 婦：每月多給500生活費就行

78歲大爺相親提「任性」要求 婦：每月多給500生活費就行
華嫗當街遭捅一刀 刺穿右腎 警列仇恨犯

華嫗當街遭捅一刀 刺穿右腎 警列仇恨犯