華美銀行董長吳建民

美國國會將在近期對參議院 的《美國製造法案》(Make it in America Act)以及眾議院 的《美國競爭法案》(America COMPETES Act)進行商討。這兩項法案雖存有本質上的差異，但也都將「創新」列為與中國競爭的重點。地緣政治競爭就好比商業競爭，它並不一定是壞事。我們當前需要的是通過政策導向，充分發揮國家優勢和價值，更明智地參與競爭。在這一點上，美國國會依然任重而道遠。

首先，國會必須意識到誰是推動創新的主體。從前全美三分之二的研發費用都是由政府提供，其餘則來自於私營企業。如今已迥然不同。過去40年間，政府在研發方面的開支基本保持不變，而企業方面的投入卻大幅提高並遙遙領先於政府機構，目前，政府的經費投入佔比已降至24%。得益於私營企業方面的努力，美國不僅在研發的資金投入方面領先全球，而且在資訊科技和生物技術等高科技領域的專利數量也名列前茅。但停滯不前的研發財政支出已開始動搖美國的領先地位。

我們從歷史中總結出兩大經驗。其一，通過一項創新法案振興聯邦支出，並著重鼓勵私營部門。其二，這項法案應避免任何可能削弱美國企業競爭力的措施。就這一點來看，目前外界對於商討中的兩項法案褒貶不一。一方面，儘管參眾兩院的法案內容不盡相同，但都包含政府科研急需的資金。其中，參議院法案建議撥備90多億美元用於在美國國家科學基金會(National Science Foundation)中設立一個專注於科技創新的理事會。在用於美國半導體研究和製造方面，兩項法案所建議的撥款之和達520億元。

此外，上述法案還將進一步延伸小型企業創新研究計劃(Small Business Innovation Research,，簡稱SBIR)及小型企業技術轉移計劃(Small Business Technology，簡稱STTR)，通過資助創新技術型企業，推動美國的科研進程。

獲得政府專項資金的企業將受益匪淺。政府資助不僅能促進企業研究發展，其審核過程也能為投資 者帶來信心，從而投入更多資本。總部位於加州的SOFIE Biosciences專注於研發用於診斷和治療多種疾病的藥劑。他們憑藉一項新技術在2011年獲得15萬元的概念認證獎金(proof-of-concept grant)，並在一年後又獲得了100萬元的原型開發獎金(prototype development grant)。這正是一個政策導向帶動私營部門進步的完美案例。

但另一方面，擬議法案中的一些條款對美國的創新和競爭力有損無益。例如，眾議院提案中的一項條款要求企業報告任何涉及汽車、農業等眾多領域的對華投資項目。負責審查相關投資的委員會可以向總統提議，阻止這些交易。

這類措施會給企業帶來諸多問題，最終會影響美國在國際市場的競爭力。榮鼎諮詢(Rhodium Group)的一項研究估計，美國在過去20年裡對華投資的項目中，有43%屬於該法案可能涵蓋的範圍。這些官僚制度將成為企業的惡夢，特別是對小型企業而言，他們沒有充足的資源來辨別可能被監管的交易，更不要說向管理機關進行報告。這類條款會導致想要在華擴大市場的美國企業舉步維艱；同時，美國境內的外企也會受到影響，使美國對外資的吸引力下滑，特別是在美國希望佔據領導地位的高科技領域。

因此，相關立法者在解決兩院法案分歧時應審慎篩選適用的條款，支持增加政府研發支出的政策，尤其是能加強小型企業在全球市場競爭力的措施，並且避免會給企業帶來繁文縟節和不確定性的規定。