我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世説新聞╱車價年中有望回調？超實用省錢買法學起來

當前經濟強健 股指開季走升

華美銀行

工商訊
華美銀行董長吳建民
華美銀行董長吳建民

美國國會將在近期對參議院的《美國製造法案》(Make it in America Act)以及眾議院的《美國競爭法案》(America COMPETES Act)進行商討。這兩項法案雖存有本質上的差異，但也都將「創新」列為與中國競爭的重點。地緣政治競爭就好比商業競爭，它並不一定是壞事。我們當前需要的是通過政策導向，充分發揮國家優勢和價值，更明智地參與競爭。在這一點上，美國國會依然任重而道遠。

首先，國會必須意識到誰是推動創新的主體。從前全美三分之二的研發費用都是由政府提供，其餘則來自於私營企業。如今已迥然不同。過去40年間，政府在研發方面的開支基本保持不變，而企業方面的投入卻大幅提高並遙遙領先於政府機構，目前，政府的經費投入佔比已降至24%。得益於私營企業方面的努力，美國不僅在研發的資金投入方面領先全球，而且在資訊科技和生物技術等高科技領域的專利數量也名列前茅。但停滯不前的研發財政支出已開始動搖美國的領先地位。

我們從歷史中總結出兩大經驗。其一，通過一項創新法案振興聯邦支出，並著重鼓勵私營部門。其二，這項法案應避免任何可能削弱美國企業競爭力的措施。就這一點來看，目前外界對於商討中的兩項法案褒貶不一。一方面，儘管參眾兩院的法案內容不盡相同，但都包含政府科研急需的資金。其中，參議院法案建議撥備90多億美元用於在美國國家科學基金會(National Science Foundation)中設立一個專注於科技創新的理事會。在用於美國半導體研究和製造方面，兩項法案所建議的撥款之和達520億元。

此外，上述法案還將進一步延伸小型企業創新研究計劃(Small Business Innovation Research,，簡稱SBIR)及小型企業技術轉移計劃(Small Business Technology，簡稱STTR)，通過資助創新技術型企業，推動美國的科研進程。

獲得政府專項資金的企業將受益匪淺。政府資助不僅能促進企業研究發展，其審核過程也能為投資者帶來信心，從而投入更多資本。總部位於加州的SOFIE Biosciences專注於研發用於診斷和治療多種疾病的藥劑。他們憑藉一項新技術在2011年獲得15萬元的概念認證獎金(proof-of-concept grant)，並在一年後又獲得了100萬元的原型開發獎金(prototype development grant)。這正是一個政策導向帶動私營部門進步的完美案例。

但另一方面，擬議法案中的一些條款對美國的創新和競爭力有損無益。例如，眾議院提案中的一項條款要求企業報告任何涉及汽車、農業等眾多領域的對華投資項目。負責審查相關投資的委員會可以向總統提議，阻止這些交易。

這類措施會給企業帶來諸多問題，最終會影響美國在國際市場的競爭力。榮鼎諮詢(Rhodium Group)的一項研究估計，美國在過去20年裡對華投資的項目中，有43%屬於該法案可能涵蓋的範圍。這些官僚制度將成為企業的惡夢，特別是對小型企業而言，他們沒有充足的資源來辨別可能被監管的交易，更不要說向管理機關進行報告。這類條款會導致想要在華擴大市場的美國企業舉步維艱；同時，美國境內的外企也會受到影響，使美國對外資的吸引力下滑，特別是在美國希望佔據領導地位的高科技領域。

因此，相關立法者在解決兩院法案分歧時應審慎篩選適用的條款，支持增加政府研發支出的政策，尤其是能加強小型企業在全球市場競爭力的措施，並且避免會給企業帶來繁文縟節和不確定性的規定。

投資 參議院 眾議院

上一則

華商晉升為加州最富有的億萬富豪第四名

下一則

北加奧克蘭華埠發生 肇事者開車惡意撞死華翁

延伸閱讀

台灣爭取加入印太經濟架構 戴琪：還在討論中

台灣爭取加入印太經濟架構 戴琪：還在討論中
平穩油價 拜登釋出1.8億桶戰略儲油、要求石油公司增產

平穩油價 拜登釋出1.8億桶戰略儲油、要求石油公司增產
路透：美警告企業 卡巴斯基軟體可能遭俄國利用

路透：美警告企業 卡巴斯基軟體可能遭俄國利用
中商務部：美應停止將經貿政治化 合作是唯一正解

中商務部：美應停止將經貿政治化 合作是唯一正解
美國2月個人消費偏弱、通膨仍強 停滯性通膨風險升高

美國2月個人消費偏弱、通膨仍強 停滯性通膨風險升高

熱門新聞

由Stacker最新發布加州富豪榜名單，前十名富豪中，華裔黃仁勳排名第四位。（臉書官網）

華商晉升為加州最富有的億萬富豪第四名

2022-03-31 15:39
黨樹銘移民來美後，經營雜貨店生意，沒想到遇害。（聖馬刁警局提供）

北加懸疑29年槍殺冷案偵破 受害人居然是唐飛同學

2022-03-25 19:19
圖為普亭。（視頻截圖）

前美駐烏大使：俄羅斯停戰靠這招「保持普亭自尊心」

2022-03-29 21:01
氣象預測，灣區27日晚上起會開始下雨。（美聯社）

灣區將出現今年以來最大一場暴風雨

2022-03-26 02:18
攝影師正在整理後車廂的攝影設備，突然被劫匪襲擊。（推特截圖）

攝影師雙子峰遭持槍搶劫 過程被其他遊客全程錄製

2022-03-27 18:45
屋崙今年初有580棟房屋以高於定價至少10萬元售出，占當地總售出房屋比率29.8%。(Getty Images)

加價逾10萬元搶房 灣區3城市比率冠全美

2022-03-28 02:10

超人氣

更多 >
「我就命一條」周華健驚爆冷戰36年美籍老婆

「我就命一條」周華健驚爆冷戰36年美籍老婆
「叛徒」 澤倫斯基震怒 開除國安部門2高級成員

「叛徒」 澤倫斯基震怒 開除國安部門2高級成員
美國經濟幾乎全面重返常軌 就差這點

美國經濟幾乎全面重返常軌 就差這點
他怨iPhone「這機型」用1年就變垃圾 釣出一票苦主

他怨iPhone「這機型」用1年就變垃圾 釣出一票苦主
看不順眼舊家具？IKEA美國37家分店 願意付錢買回去

看不順眼舊家具？IKEA美國37家分店 願意付錢買回去