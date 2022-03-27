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藝術市場領軍者 中國嘉德

工商訊
首次推出的中國嘉德「818」網拍嘉年華活動大獲成功。
首次推出的中國嘉德「818」網拍嘉年華活動大獲成功。

面對市場風雲變幻和疫情起伏的2021，藝術品投資穩健的市場收益再次脫穎而出，成為財富管理的重要渠道。據統計，越來越多的財富階層正在將目光轉向藝術品收藏，提升自身的影響力。中國嘉德秉承著一貫業精於勤的原則，跨越疫情阻隔，在全球範圍內征集遴選佳品。2021年全年共完成線上、線下18場拍賣會。中國嘉德及嘉德（香港）全年總成交額66.19億元，相比去年增長38%，創下30項拍賣成交紀錄。

三件億元珍品的誕生也一度在社會各界引發話題熱度。其中，張大千潑彩大成的博物館級巨製《秋曦圖》以1.955億元成交，問鼎2021年度近現代書畫之最。有著珍稀《石渠寶笈》著錄的周之冕《百花圖卷》以1.4835億元成交，創下周之冕作品拍賣新紀錄。在首個「印象派及現代藝術夜場」中，莫奈《睡蓮池與玫瑰》以1.541億元成交，創下內地拍賣印象派藝術品的價格紀錄。

兼具文化傳播及美育大眾的功能，中國嘉德延續著每年春秋拍前全國範圍內的巡展傳統。2021年春、秋拍精品展在南京、上海、廣州等城市成功舉辦，總觀展人數2萬人次，給各個城市的觀眾帶來了獨一無二的與藝術品近距離接觸的免費觀展體驗。

在網絡數字科技方面，中國嘉德亦在不斷創新升級。2021年網絡拍賣新客戶的數量，同比去年增長逾2倍。2021年8月，首次推出的中國嘉德「818」網拍嘉年華活動大獲成功，實現總成交額7333萬元、平均成交率94%的好成績。在學術方面，中國嘉德秉持著專業的態度。在查閱資料、撰寫文章、製作視頻、舉辦各類特展、講座、學術研討會的同時深入地挖掘拍品背後的學術、經濟價值。同時，2021年全年共推出線上直播講堂等24場，累計觀看總數逾1000萬人次。

在中國拍賣協會2021年《年報》的權威榜單中，中國嘉德各項指標排名繼續領先，獲得包括實收拍品款、企業納稅、產業鏈貢獻、慈善捐款等九項第一名，獲得了行業及社會各界的廣泛認可和美譽。

2022年，中國嘉德將繼續在藝術品市場中探索創新，砥礪前行。堅持以學術引領為理念的原則，挖掘、闡釋、宣傳文物的文化價值，完善買家服務體驗，營造健康理性的收藏氛圍，創建具有國際認知度和影響力的中國文物拍賣品牌。2022年，中國嘉德將繼續以領軍者的形象在業界推陳出新，持續向市場發力，在2022春秋拍等系列活動中為大眾提供更高端更實用的藝術拍賣體驗，未來可期！

中國嘉德美國辦事處聯絡人：Richard He，電話：212-308-8889，888-799-8830，郵箱：[email protected]

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