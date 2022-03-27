佩戴口罩有好處 接種疫苗是保證孩子安全關鍵

孩子們是否應該在學校戴口罩 仍然是一個熱議的話題，且爭論雙方都據理力爭。在此基礎上，加州 最近頒佈的口罩佩戴指導又在3月12日生效。學校不再被要求強制執行口罩令。取而代之的是強烈建議佩戴口罩，以保證學生和教職員工的安全。有些學校甚至選擇繼續要求佩戴口罩。同時在醫護機構與公共交通設施等一些高風險場所，佩戴口罩仍然是必須的。

儘管佩戴口罩在保護自己和家人不受這個致命病毒侵害的方面仍然是關鍵的工具，但是身為醫生和家長，我認為需要考慮的重要問題是：您和您的孩子有沒有接種過疫苗 ？現實是：接種疫苗為預防COVID-19感染提供最安全的防護。滿5歲的孩子有資格接種疫苗。所以，如果尚未接種，我強烈敦促您今天帶就孩子去接種。如果他們已經滿12歲，請確保在符合條件之時讓他們接種加強劑。疫苗是非常安全的，而這要歸功於有著嚴格安全標準的臨床實驗。這些實驗的參與者有著不同性別、種族、年齡和既有身體狀況。同時，在數百萬人接種了疫苗時，其安全性也在受到不斷監測。

疫情仍在持續，並且現實生活中的證據繼續表明疫苗可以預防嚴重病症、住院及死亡。事實上，基於2022年3月3日的最新資料，相較已全劑量接種疫苗和加強劑的加州人，未接種疫苗的加州人因COVID-19死亡的可能性高17倍，且住院的可能性高接近9倍。總體上來說，兒童可能比成人的COVID-19患病率低，且更不容易傳播此病毒。但是兒童仍然可能因新冠病毒而嚴重致病或出現嚴重併發症。這真是不值得。符合條件的兒童應該儘快去接種疫苗，從而大大降低他們生病或把病毒傳播給他人的風險。其中就包括家中更小的孩子和年長的親屬。

作為一個衛生專家，我強烈建議：如何孩子覺得可以接受，請讓他們佩戴口罩。在學校裡戴口罩是一個有成效的策略。它讓我們的學校繼續開放，讓孩子們能留在課堂從而享有更好的學習環境。值得注意的是：加州的學校關閉數僅占全國學校關閉數的1%，而加州的學生總數則是全國的12%。

疫情可能發展到了一個新階段，但是COVID-19仍舊是個威脅。今天就訪問Myturn.ca.gov或撥打833-422-4255預約接種疫苗或加強劑。加州疫苗熱線可為您提供超過250種語言的幫助。採取防護措施來為自己預防COVID-19，並保證您的家人、朋友及社區都安全、健康。齊心協力，我們將會結束這場疫情。

(Jay Yeh醫生，UC Davis Health兒童心臟超聲科醫療主任，Yeh醫生是經過職業資格認證的兒科心臟醫生，在超聲心動圖領域受過高等培訓。他專攻先天與後天性心臟疾病的診斷與治療。從新生兒到患有先天心臟病的成年人，他所醫治的病人群體十分廣泛。他對先天性心臟缺陷手術前與手術後的護理有著特別的臨床關注。）