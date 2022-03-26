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IW GROUP榮獲AGE、AD多元文化廣告首獎

工商訊

無論是將Kpop的影響力發揚光大或是擁抱元宇宙的無限潛能，對擅長連結多元觀衆及其客戶，領先業界的創意公司IW Group而言，2021都是滿載無數個第一，非比尋常的一年。儘管新冠疫情不斷肆虐，令面對面的活動和現場製作工作大受限制，該公司探索充滿創意的全新作業方式，不但為客戶麥當勞和Jack Daniel’s製作出屢獲殊榮的市場推廣作品，同時首度開拓包括LGBTQ+，西語裔，和美國原住民消費者市場區塊，為該公司以亞洲及太平洋島民市場爲主的傳統開展新頁。

為IW Group劃下里程碑的2021年强調更新的創意、蛻變、和目的，並在榮獲Ad Age’s 2022 Multicultural Agency of the Year（Ad Age 2022年度多元文化廣告公司首獎）時達到巔峰。這不但是市場營銷界的最高榮譽之一，也是該商業組織最負衆望的A-List & Creativity（一線廣告公司及創意）獎項的一部分，該獎項肯定當今最具前瞻性的業界領袖，頂級廣告公司，和最富創意的團隊。

「得到優秀創意業界最具權威機構之一的肯定，是無上的光榮，」IW Group創辦人兼首席連能長Bill Imada表示。「過去幾年雖然並不輕鬆，但也為舊雨新知帶來不同凡響的機遇。這些客戶對本公司與團隊創新熱情的信賴讓我們能夠創作出優異的作品，並得到傲人的獎項。」

「就在各品牌持續全力加强對多元文化年輕族群承諾之同時，兼具文化與數碼溝通能力的廣告公司夥伴更是不可或缺，」IW Group總裁兼首席動力長Nita Song表示。「本公司團隊在無論個人或專業上的多元背景和人才開發計劃讓我們與時並進，未雨綢繆。」

在未來的一年中，IW Group將追求成長，並計劃進一步擴充獲獎無數的娛樂作業，强化内容部門，將正萌芽的元宇宙市場營銷能力正常化。此外，該公司也在探索有意進軍美國市場的海外品牌，增加新客戶的機會。

「我們對待傳統的非傳統做法和用全新方式引介文化的機會不僅為團隊帶來源源不絕的創意，也進一步推動我們作爲一個組織的目的，」IW Group 首席内容長兼資深副總裁TellyWong表示。「我們的使命在於創造不但能令客戶心動，引起觀衆廣大迴響，同時還能激勵自身團隊的作品。」

創立於1990年的IW Group 是有史以來獲獎最多的多元文化廣告公司之一，創立初衷在協助美國公司接觸新興的亞裔美國人市場。該公司以通過文化和創意創造非比尋常的品牌體驗為使命，客戶包括例如麥當勞、雷克薩斯(Lexus)、華納兄弟公司和迪士尼等主要品牌。

該公司以文化優先，數碼帶動，年輕族群爲導向的運營方式令該公司成長迅速，近年來擴充進駐新的業界類別和觀衆區塊。總部設在洛杉磯的IW Group在紐約、舊金山均設有分公司。

麥當勞 元宇宙 迪士尼

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