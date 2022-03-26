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卓越牙科中心人工植牙優惠價1999

工商訊
單顆多顆人工植牙。
單顆多顆人工植牙。

現於San Bruno Dental Excellence卓越牙科中心為患者看診的沈維信醫生(Dr. Shankar)畢業於University of the Pacific牙科學院。曾獲得學院提名口腔外科手術大獎，還擁有臨床種植牙教學等經驗。沈醫生在牙科專業領域已有超過20年的治療經驗，並得到許多患者的好評，被認為是值得信賴的牙醫之一。

San Bruno Dental Excellence卓越牙科中心現有全年最大植牙優惠，單顆植牙1999元（種植體+基台+牙冠），不含拔牙和植牙骨，限新患者，由沈醫生親自主理植牙。

人工植牙是現代治療缺牙的主要方式之一。人工植牙是將由鈦金屬或合金製成的人工牙根植入牙齦中，取代之前已經失去的牙根。除了人工植牙，也有類似戴活動假牙等方法。但與戴傳統假牙相比，人工植牙更加穩定且更接近於真牙，咬合力量也比較大，對許多患者來說是更好的選擇。人工植牙需在患者的齒槽骨無損傷或牙周狀況健康的情況下進行。所以當患者的骨頭條件不樂觀，牙醫會先為患者進行種骨(Bone Grafting)，通過骨組織移植技術來修復或者重建牙槽骨骼，從而將骨骼組織重新加固，才可以接受植牙，使植牙體成功穩固地植入牙槽骨中，增加植牙的使用壽命。牙槽骨就像地基，沒有健康的牙槽骨，就算做了植牙，人工牙根也不會穩固。每個人牙齒和身體的健康狀況都不同，都應該向專業的牙醫諮詢問診後，才能夠判斷是否可以快速完成拔牙植牙。

牙齒的健康其實關聯著整個身體的健康。在對抗流行病的時候，有一個好的免疫系統尤為重要。想要增強免疫系統，好的睡眠、適量的運動、及健康的飲食都必不可少。為了自己和家人的健康，快找專業的牙醫諮詢吧。

疫情期間，診所已進行全面消毒。員工均已完成疫苗接種及補強針，保障患者就診安全。診所有通曉國語和粵語的工作人員，溝通便利，每天營業，接受各大保險。歡迎大家來免費諮詢。

地址：504 Linden Ave, San Bruno, CA 94066。電話：650-589-8658。Email: [email protected]

植牙前後。
植牙前後。

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