夏威夷一品鍋正式開業

出席一品鍋連鎖餐館開業儀式的貴賓於儀式後合影。

夏威夷 時間3月1日早上11點30分，位於夏威夷珍珠港購物商場的夏威夷一品鍋正式開業，閩菜館的揭牌儀式也於當日在夏威夷一品鍋同時舉行。

到場的有夏威夷副州長喬希．格林（參選今年州長中候選人最熱門的一位）及夫人、市長里克．布拉吉亞迪、夏威夷原住民委員會主席阿基納及夫人、州議員、夏威夷經濟發展主任肖恩．昆蘭、州議員丹尼爾、州議員賽德維克、檀香山市女議員安德里亞、夏威夷中華總商會名譽主席林志雄、夏威夷福建總商會會長石國碧、夏威夷蘇浙同鄉會暨美食 協會會長王鏡平等政、商、僑界領袖、警察局、旅遊局偕人員來出席活動。州政府與市政府分別對夏威夷一品鍋創始人張雲霄頒發了獎章。

在活動現場，副州長與市長就張雲霄在疫情期間組織檀香山市和福州市的捐贈工作、促進兩市文化交流及對夏威夷市經濟發展的貢獻給予了充分肯定。並對張雲霄專門為夏威夷咖啡 所創立的「彩虹石子」品牌給予肯定與支持。隨後副州長、市長與張雲霄共同為「閩菜館－夏威夷一品鍋」揭牌。

午餐期間，隨著夏威夷一品鍋總經理的介紹，福州魚丸與扁肉從餐廳的旋轉台上的小火車緩緩繞過眾人的視線前，引起所有人的歡呼，口味更是得到所有人的讚美！200顆手製魚丸、20斤扁肉傾刻哄搶一空。

夏威夷一品鍋創始人張雲霄在席間發表言論，介紹火鍋源自於兩千年前的中國，創立這個品牌的初衷就是建立多民族、多文化的交流，所有食材都是根據民族文化而精心挑選且最新鮮的。如今閩菜文化的融入，既能講好中華文化故事，也能講好家鄉故事！最後他還承諾夏威夷，今後也會通過夏威夷咖啡，在中國講好夏威夷Aloha故事！

夏威夷美食協會長王鏡平特別強力推薦閩菜一品鍋，認為他們的食材品質及多元化的特性，在本市都是上上之選，值得老饕們前往品嚐。

閩菜－一品鍋地址：98-1005 Moanalua Road, Aiea, HI 96701，每周一至周六上午11時至晚間9時，訂位電話：808-762-9993。