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李月花內科診所 庫比蒂諾隆重新張

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庫市正副市長及二位市議員擔任剪綵嘉賓，左起市議員魏虹(Hong Wei)，李月花醫師，市長蒲仲辰(Darcy Paul)，副市長趙良方(Liang Cho)，市議員Kitty Moore。
庫市正副市長及二位市議員擔任剪綵嘉賓，左起市議員魏虹(Hong Wei)，李月花醫師，市長蒲仲辰(Darcy Paul)，副市長趙良方(Liang Cho)，市議員Kitty Moore。

現任職UCSF 及El Camino 醫院的李月花醫生，為了加強照顧華裔病眾，特別於庫比蒂諾市開設內科診所 ( Careplus MD) 周一至周六營業，預約專線：408-913-9103。

李月花醫學博士，原就讀於武漢科技大學醫學院，獲得本科醫學學位，後於湘雅醫學院獲得眼科臨床醫學博士學位。

李醫生於2011年来美，在美國舊金山青光眼眼科中心順利完成為期一年的臨床訪問學學者。後前往紐約，在紐約愛因斯坦醫學院附屬montefiore醫療系統完成為期三年的内科住院醫生培訓。

現任UCSF和El Camino 住院部醫生的李月花對各種輕重度及急/慢性病都有豐富的臨床經驗，視病如親的她極具愛心與耐心，中英文流利，對婦女而言，Careplus 的開幕無異是一大福音，因為李醫師是庫市地區唯一的女性醫師。

為了表達對Careplus 內科診所，進駐庫市的重視，庫市市長蒲仲臣、副市長趙良方、二位市議員魏虹、kitty Moore 以及庫市商會主要成員都出席了12日舉行的開幕式，冠蓋雲集好不熱鬧。

李月科內科診所地址：10430 S. De Anza Blvd., Cupertino, CA 95014。

李月花醫學博士，擁有豐富的臨床經驗，極具愛心耐心，關心並照顧您的身體健康。
李月花醫學博士，擁有豐富的臨床經驗，極具愛心耐心，關心並照顧您的身體健康。

醫學 舊金山 華裔

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