哪一種理財規劃最適合你呢？

精英理財總裁黃曉東先生。

最近在華人社區討論很多的一個題目是：用哪一種理財規劃最好。是不是獎金越高就越好？答案是不一定的。據官方統計，65歲以上的美國人有78%沒有存夠退休金 ！而很多人將會越活越久到90至100歲！你擔心你的401K 加上社安收入不夠花嗎？你和大多數人一樣，據調查74%的美國人認為他們的401K 加上社安收入不夠花。

如果你大約50歲左右，有一些錢想要投資但又怕放在股市不安全。做為在保險 界縱橫了20多年的資深財務顧問，我比較了十幾家的指數 年金產品，特別挑出的很不錯指數年金介紹給大家：開戶馬上有高額的獎金進入你的退休收入帳户！

一、當股市下跌時，你的賬戶不跌，當股市上漲時，你的賬戶跟著漲而且上漲可達指數的1至2倍！讓你的退休漲戶在每年都可以增值！

二、你可以根據你的需要來開始領取退休收入，當你開始後，每年你的收入就鎖定不會低於當時的收入，每年還會繼續隨股指的上生而上升！你的收入會讓你領至終身，如果你走的時候你的賬戶還有錢你可以留給家人。

三、如果你有很多401K或IRA，可以把一部份轉到這些年金，現在不用繳稅，將來到你72歲半時可以適當提取，滿足你你最低提領要求。

四、以一個58歲男性作例子，如果他放20萬元在一種指數年金，等到70歲退休時領取終生收入每年2.8萬，他75歲已增加到每年3.8萬，80歲每年領4.9萬的退休金，終生不停！到90多歲共領取退休金100多萬！20萬可換來100萬退休金。沒有股市下滑的風險！

五、如果將來你不想每年領退休金，而是在需要的時候領，不需要就讓資金繼續增長，將來一筆把年金取出，或用一部份然後把剩下的留給家人，也完全可以。

六、有一種年金當你有長期護理的需求，你可以拿2倍年收入直到賬戶價值消失。

七、你也可以和配偶一起領收入，如果你中途去世，你的配偶將會繼續領收入直到她離開。

從上面的例子看到，時間可以讓你的退休金倍增！如果你早點開始投資在這種即保底又持續增長的指數年金，你的晚年將會無憂！那麼你在銀行的錢和其它的在股市或共同基金的是否也可以轉入這樣的年金投資呢？答案是肯定的。你開戶只需要1萬元就可以了。你可以把現在各散東西的退休金帳戶做一個整合，把它一起放入指數年金中，讓保險公司保證你的退休金。這些保險公司是財務穩健為A級以上的公司，有很久的歷史，讓你可以放心投資而不用擔心股市的波動讓你的退休金受損。要了解到底哪一種年金適合你，請來參加我們的網上講座。

我們還會同時介紹長期護理保險，夫婦可以兩人合保，保證長期護理終生無上限，而且如果用不到長期護理會有人壽保險理賠，讓你的錢不白花！長期護理是退休必須做好規劃的，因為在美國65歲以上的人有70%在走之前要用到長期護理，到底哪種方式最好最划算？如果你有增值很多但因為要繳稅而不想領取收入的年金，我可以把你的年金轉成長期護理保險，這樣你用長期戶理時就不用繳稅了。

請你的請參加我們的網上講座詳細了解！ 網上講座定於3月26周六下午2點舉行，請來電報名：408-466-0233，找梁小姐。或電郵至：[email protected] 我們會把鏈接發給你。