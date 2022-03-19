傳統手工特色水餃之國 客戶滿意為第一宗旨

水餃之國，多年來一直保持著傳統特色的新鮮和手工的「老店」特徵。

當你聞到蔬菜 撲鼻的清新，當你嗅覺到各種肉的鮮香，當你目睹100%手工擀皮，當你透過玻璃可以用目光與她們交流，當你看到她們微笑著全「心」地工作，這寓意著什麼？水餃之國，新鮮期待著你的每一天。品蔬菜鮮，嚐水餃香，這是對水餃之國餃子的真實寫照。

水餃之國，多年來一直保持著傳統特色的新鮮和手工的「老店」特徵，以質量第一，客戶滿意第一為宗旨。每日從市場上採購新鮮蔬菜和肉料，加上親自熬製的各種底料，是水餃味道鮮美的基礎，此外還有手工擀皮，加上麵質優良，經篩選而定，使得餃子皮 薄，餡大，一吃一兜油口感油（不是油）而不膩，另加上麵筋有勁，口感極好。新鮮手工水餃加上工作程序的嚴格把關，從料到陷，從餡到麵，從麵到樣，層層把關，道道檢合，缺一不可。

真正做到餃子有心，餃子用心，餃子真心，餃子貼心，使得顧客吃到美心、舒心與安心。水餃之國不但擁有白菜、韭菜、芹菜、四季豆、嫩玉米、鮮薺菜、菠菜、青醬菜、西葫蘆、冬菇、籮卜絲，搭配豬肉、雞肉、牛肉、羊肉、鮮蝦及素菜比例餡水餃、鍋貼、雲吞、盒子、餡餅，而且還有上海灌湯小籠包、生煎包、籮卜絲餡餅、蟹殼黃、豆沙酥餅，全部麵食點心100%手工擀皮，皮滑肉嫩，又有「QQ」水餃之稱。

除此之外，水餃之國又新增拍黃瓜（農場鮮黃瓜）、花生拌黃瓜、香脆蓮藕、香菜拌乾絲、香菜拌腐竹、拌金針菇、醬肘花、涼拌耳絲、拌海帶絲、麻辣牛筋、拌粉皮及水果雞翅等碟諜精製小菜。經過多年實踐，鮮肉和鮮蔬菜1比1 比例搭配製做的水餃對人體最為有益。

既保持了人體在日常生活中所需要的能量，也能補充人體所需要的纖維及維生素。我們稱之為「健康水餃」。更有水餃之國新推出就，韭菜雞蛋 餡水餃。我們堅信，天然的一切最好，新鮮的天然就更好。

水餃之國地址：2048 Taraval Street, San Francisco, CA 94122。電話：415-665-6617（水餃外賣店）。1713 Taraval Street, San Francisco, CA 94116，電話：415-566-6143（水餃堂食店），網站服務：www.kingofchinesedumping.com。