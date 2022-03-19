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西岸屋頂推出 新式太陽能板

工商訊
西岸屋頂公司(Westshore Roofing)在新式太陽能屋頂材料上，精選優質產品廠商，美國生產，提供時效保證，品質保證。
西岸屋頂公司(Westshore Roofing)在新式太陽能屋頂材料上，精選優質產品廠商，美國生產，提供時效保證，品質保證。

加州舊金山灣區春季來臨，是最適合更換或維修屋頂的時間了？

Westshore Roofing屋頂公司於1992年成立，30年來為客戶與廠商評為五顆星灣區優質屋頂公司，主要是該公司提供了優質產品保證、屋頂安裝技術、客戶100%滿意度等的最佳認可與肯定。

西岸屋頂公司經理鄭先生(Terry)表示：這兩年物價上漲非常多，尤其是建築材料與人工的價錢幾乎漲了50%，西岸屋頂公司(Westshore Roofing)在房屋屋頂維修投資上特別考慮到性價比，推出新式太陽能屋頂（二合一），將屋頂與太陽能結合一體，無形中可以可以節省了很多費用，以往是換新屋頂以後，再加上太陽能板是兩個工序，改成一次做完就是安裝太陽能屋頂。舊式的屋頂與太陽能板分開安裝會有一些安裝問題：

一、屋頂與太陽能板之間會有很多間隙，長時間下來，會有很多殘餘的樹葉或一些小動物寄居，進而會破壞電線接觸等等。

二、兩次工序（換新屋頂，安裝太陽能板）兩次收費，材料加人工收費高。

三、有礙瞻觀。

四、太陽能板安裝在屋頂上，屋頂的表面某些部分必須要承受太陽能板的長期重量，長時間下來太陽能板對屋頂是會造成某些承受重量影響。

五、太陽能板長時間下來容易斷裂缺貨，或者屋頂與太陽能板接觸處容易漏水，維修困難。

西岸屋頂公司(Westshore Roofing)推出新式太陽能屋頂，屋頂的本身就是具有太陽能的功能可以直接發電，如果在安裝時選用新式太陽能屋頂安裝，它的優點：

一、政府有節能優惠辦法，可以享受退稅優惠，請與您的會計師洽談了解優惠辦法。

二、享受零頭款優惠，分期償還，有可能會比你每月現有的電費帳單便宜。

三、性價比是太陽能屋頂安裝一次完成，很省錢省事。

四、具備了環保的功能和達到了更換全新屋頂。根據承受壓力測試結果，除了一般人在上面行走，同時也用了鐵球重摔測試，均達到加州政府屋頂建築法規要求規定。

西岸屋頂公司(Westshore Roofing)在新式太陽能屋頂材料上，精選優質產品廠商，美國生產，提供時效保證，品質保證，包括：不漏水，達到一定發電量，絕對安全有省錢，經濟實惠。

有興趣者請與西岸屋頂公司經理鄭先生(Terry Zheng)聯絡：408-221-7763，該公司需要了解您住宅日常的每月用電量與屋頂的形狀，專人查勘，安排設計，達到省電、省錢、美觀、節能、環保等的實質經濟效益。

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