我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

喜劇泰斗顧寶明心肺衰竭逝世 享壽71歲

最新變種在歐洲崛起 佛奇：全美恐再見確診數上升

貴騰大賭場全美第一Kascada雙螢幕遊戲體驗

工商訊
Kascada雙螢幕角子老虎機，是貴騰大賭場提供的全新遊戲。
Kascada雙螢幕角子老虎機，是貴騰大賭場提供的全新遊戲。

現貴騰大賭場於2022年3月15日晚上7時30分，攜手Light & Wonder率全美之先，推出全新高科技Kascada 雙螢幕角子老虎機！

「Kascada 雙螢幕角子老虎機，是貴騰大賭場提供的全新遊戲」Graton Rancheria 印第安人聯盟部落主席 Greg Sarris 說道，「我們努力不懈地為顧客帶來最尖端的遊戲，並很高興能成為全美第一家推出這款老虎機的賭場。」

「我們很高興能和貴騰大賭場合作，在全美率先推出 Kascada 雙螢幕遊戲機，」Light & Wonder 集團遊戲執行長 Matt Wilson 表示。「 Light & Wonder始終專注於研發最佳遊戲內容和硬體。我們在技術成熟的Kascada Portrait既有基礎上，打造了Kascada 雙螢幕遊戲機，這一次我們將同時推出另一款著名的 Double Money Link，共同造勢，對此我們感到無比的自豪。」

Kascada 雙螢幕遊戲機，會讓貴騰顧客有機會體驗兩個27吋高畫質螢幕、閃電般的遊戲速度、絢麗多彩的燈光，和客製清晰的多聲道音效。

貴騰大賭場酒店，集博彩娛樂、酒店住宿於一處，是索諾瑪郡奢華娛樂首選。賭場提供超過3000台老虎機和視頻撲克，和超過115種賭檯遊戲和現場撲克。美食餐飲應有盡有，包括義大利家常美食 Tony's of North Beach 和高檔精緻美饌630 Park Steakhouse等，任君選擇。貴騰大賭場酒店榮獲AAA 四鑽殊榮，擁有寬敞的泳池區、24/7 的禮賓服務和Spa/沙龍。

Scientific Games公司，以 Light & Wonder Inc. 之名拓展業務，是跨平台遊戲和娛樂領域的全球領導者。 該公司擁有來自六大洲的5000 名員工，運用獨家技術和配銷方式，來連結實體和數位通路間的內容。在勇於創新與重視團隊合作的公司文化領導下，構建了新的遊戲世界，發展深受全球玩家喜愛的遊戲體驗。 其 OpenGaming 平台更為業界提供了最大的數位遊戲網絡。從促進遊戲玩家責任到實踐永續經營，一直致力於遵守誠信的最高標準。欲知道更多公司詳情，請瀏覽 lnw.com。

貴騰大賭場(Graton Resort & Casino)座落於北加州極富盛名的酒鄉索諾瑪郡，貴騰大賭場猶如一顆璀璨明珠鑲嵌於連綿起伏的丘陵。賭場隸屬於GRATON RANCHERIA印第安部落聯盟並由該聯盟負責營運，提供刺激的賭檯遊戲、最新的角子老虎機和豐富多樣的高級和休閒美食，讓遊客和當地居民有更多娛樂選擇。欲知更多詳情，請瀏覽www.gratonresortcasino.com。

美食 義大利 加州

上一則

矽谷廢棄工廠大火 熊熊延燒五小時

延伸閱讀

憂紐約新賭場搶生意 大西洋城同業擬對策

憂紐約新賭場搶生意 大西洋城同業擬對策
精采演唱會重臨貴騰大賭場

精采演唱會重臨貴騰大賭場
憂影響交通、房價… 華埠旁78區蓋賭場 8成居民不支持

憂影響交通、房價… 華埠旁78區蓋賭場 8成居民不支持

芝賭場預定地2入圍名單 預計3月中公布

芝賭場預定地2入圍名單 預計3月中公布
報告：大西洋城賭場若禁菸 營收降11% 流失2500個工作

報告：大西洋城賭場若禁菸 營收降11% 流失2500個工作

熱門新聞

灣區住房危機深重，房東與房客都陷入困境。（本報資料照片）

灣區住房危機嚴重 房東租客同陷困境

2022-03-14 02:20
多名歹徒闖進珠寶店，一陣打、砸、搶。（電視新聞截圖）

聖荷西珠寶店遭9蒙面歹徒搶劫 居民：矽谷怎變第三世界

2022-03-17 15:08
政治觀察家楊俊龍認為，俄羅斯若強吞烏克蘭，恐怕像是吞了活魚進身體，「麻煩的開始」。（記者李榮攝影）

楊俊龍：俄若強吞烏克蘭 像是吞活魚進身體 麻煩的開始

2022-03-13 19:14
油價飆升，Uber和Lyft司機只能想盡辦法應對。(Getty Images)

高油價求生 優步、來福車司機出招

2022-03-11 02:00
灣區房價上揚。富裕社區的普通房屋，可以100萬元溢價售出。(Getty Images)

灣區房價一路上揚 買房需加100萬預算

2022-03-14 02:00
Sufoo Life在2021年開了「iTaiwan Foods 台灣美食團購網概念店」，就像台灣柑仔店一樣，零食、甜點、冷凍食品、泡麵一應俱全。（記者江碩涵／攝影）

科技業斜槓跨足食品業 從矽谷賣到南加 目標全美市場

2022-03-18 16:10

超人氣

更多 >
中官媒：習近平指中國反對戰爭 拜登提三不一無二願

中官媒：習近平指中國反對戰爭 拜登提三不一無二願
白宮：拜登明告習近平 援助俄羅斯會有什麼下場

白宮：拜登明告習近平 援助俄羅斯會有什麼下場
86%俄人挺繼續侵歐 民調揭「最想打這國」

86%俄人挺繼續侵歐 民調揭「最想打這國」
英媒：普亭9種驚悚症狀 暗示他瀕臨崩潰

英媒：普亭9種驚悚症狀 暗示他瀕臨崩潰
霧濃踩了煞車 135輛車追撞 密州連環大車禍6死

霧濃踩了煞車 135輛車追撞 密州連環大車禍6死