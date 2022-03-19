貴騰大賭場全美第一Kascada雙螢幕遊戲體驗

Kascada雙螢幕角子老虎機，是貴騰大賭場提供的全新遊戲。

現貴騰大賭場於2022年3月15日晚上7時30分，攜手Light & Wonder率全美之先，推出全新高科技Kascada 雙螢幕角子老虎機！

「Kascada 雙螢幕角子老虎機，是貴騰大賭場提供的全新遊戲」Graton Rancheria 印第安人聯盟部落主席 Greg Sarris 說道，「我們努力不懈地為顧客帶來最尖端的遊戲，並很高興能成為全美第一家推出這款老虎機的賭場。」

「我們很高興能和貴騰大賭場合作，在全美率先推出 Kascada 雙螢幕遊戲機，」Light & Wonder 集團遊戲執行長 Matt Wilson 表示。「 Light & Wonder始終專注於研發最佳遊戲內容和硬體。我們在技術成熟的Kascada Portrait既有基礎上，打造了Kascada 雙螢幕遊戲機，這一次我們將同時推出另一款著名的 Double Money Link，共同造勢，對此我們感到無比的自豪。」

Kascada 雙螢幕遊戲機，會讓貴騰顧客有機會體驗兩個27吋高畫質螢幕、閃電般的遊戲速度、絢麗多彩的燈光，和客製清晰的多聲道音效。

貴騰大賭場酒店，集博彩娛樂、酒店住宿於一處，是索諾瑪郡奢華娛樂首選。賭場提供超過3000台老虎機和視頻撲克，和超過115種賭檯遊戲和現場撲克。美食 餐飲應有盡有，包括義大利 家常美食 Tony's of North Beach 和高檔精緻美饌630 Park Steakhouse等，任君選擇。貴騰大賭場酒店榮獲AAA 四鑽殊榮，擁有寬敞的泳池區、24/7 的禮賓服務和Spa/沙龍。

Scientific Games公司，以 Light & Wonder Inc. 之名拓展業務，是跨平台遊戲和娛樂領域的全球領導者。 該公司擁有來自六大洲的5000 名員工，運用獨家技術和配銷方式，來連結實體和數位通路間的內容。在勇於創新與重視團隊合作的公司文化領導下，構建了新的遊戲世界，發展深受全球玩家喜愛的遊戲體驗。 其 OpenGaming 平台更為業界提供了最大的數位遊戲網絡。從促進遊戲玩家責任到實踐永續經營，一直致力於遵守誠信的最高標準。欲知道更多公司詳情，請瀏覽 lnw.com。

貴騰大賭場(Graton Resort & Casino)座落於北加州 極富盛名的酒鄉索諾瑪郡，貴騰大賭場猶如一顆璀璨明珠鑲嵌於連綿起伏的丘陵。賭場隸屬於GRATON RANCHERIA印第安部落聯盟並由該聯盟負責營運，提供刺激的賭檯遊戲、最新的角子老虎機和豐富多樣的高級和休閒美食，讓遊客和當地居民有更多娛樂選擇。欲知更多詳情，請瀏覽www.gratonresortcasino.com。