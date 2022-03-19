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卓越牙科中心限時優惠 單顆植牙只需1999

工商訊
單顆多顆人工植牙。
單顆多顆人工植牙。

牙齒牙齦不健康或缺牙會影響我們的飲食和日常生活。一些患者可能只能吃軟食，因而無法得到來自各種食物的營養。在這個流行病肆虐，除了戴好口罩做好防護，增強自身免疫力也是最自然的抗流行病的方法之一。而想要增強免疫力，除了要適當的運動和充足的睡眠，還需要健康的飲食和均衡的營養。長期缺牙，不僅不美觀，還會導致牙槽骨損傷流失，造成牙齒歪斜、面部塌陷、牙齒牙齦過早老化等問題。

人工植牙是現代治療缺牙的主要方式之一。人工植牙是將由鈦金屬或合金製成的人工牙根植入牙齦中，取代之前已經失去的牙根。除了人工植牙，也有類似戴活動假牙等方法。但與戴傳統假牙相比，人工植牙更加穩定且更接近於真牙，咬合力量也比較大，對許多患者來說是更好的選擇。

有些患者可能對人工植牙有許多疑問：我想要快速植牙節省時間可以嗎？我覺得我的身體很好，想一次性完成拔牙植牙可以嗎？

人工植牙需在患者的齒槽骨無損傷或牙周狀況健康的情況下進行。但其實在大多數情況下，患者的骨頭條件並不如此樂觀。所以牙醫會先為患者進行種骨 (Bone Grafting)，通過骨組織移植技術來修復或者重建牙槽骨骼，從而將骨骼組織重新加固，才可以接受植牙，使植牙體成功穩固地植入牙槽骨中，增加植牙的使用壽命。齒槽骨就像地基，沒有健康的齒槽骨，就算做了植牙，人工牙根也不會穩固。每個人牙齒和身體的健康狀況都不同，都應該向專業的牙醫諮詢問診後，才能夠判斷是否可以快速完成拔牙植牙。

人工植牙對牙科醫生的技術需求高。San Bruno Dental Excellence卓越牙科中心的沈維信醫生 (Dr. Shankar) 被許多患者認定為最值得信賴的牙醫。沈醫生在牙科領域已有超過20年的治療經驗，得到許多患者的好評。『沈醫生非常專業友善，知識淵博。診所工作人員非常友好。』 患者I. Kwong 評論。『診所非常乾淨，工作人員也非常友善。沈醫生對於植牙經驗知識都非常豐富。』 患者A. Tsia 評論。

診所現有限時優惠。單顆植牙優惠價1999元（種植體+基台+牙冠），不含拔牙和植牙骨，限新患者。趕快打電話先免費諮詢吧！

疫情期間，診所已進行全面消毒。員工均已完成疫苗接種及補強針，保障患者就診安全。診所有通曉國語和粵語的工作人員，溝通便利，每天營業，接受各大保險。歡迎大家來免費諮詢。

地址：504 Linden Ave, San Bruno, CA 94066。電話：650-589-8658。Email:[email protected]

卓越牙科中心的沈維信醫生，被許多患者認定為最值得信賴的牙醫。
卓越牙科中心的沈維信醫生，被許多患者認定為最值得信賴的牙醫。

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