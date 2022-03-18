海瑞得亞洲藝術拍賣 3月22日達拉斯舉錘

18世紀尊勝佛母鎏金銅像。

全球最大收藏品拍賣 公司海瑞得拍賣行(Heritage Auctions)在紐約亞洲藝術周(Asia Week)期間，在該公司位於紐約公園大道的畫廊中進行亞洲藝術拍賣的精選，訂3月22日在達拉斯舉錘。

海瑞得拍賣行指出，此次精選預展將包含各門類的精品，包括名家瓷板鑲嵌的屏風，18世紀鎏金佛像，以及一批重要日本 木刻版畫。

領銜此次預展的是一件估價10萬到15萬元的18世紀尊勝佛母鎏金銅像（見圖），是來自南加州 重要私人收藏。此件尊勝佛母像不同於大部分同類作品中佛母的慈悲像，而是呈三目威嚴怒視的忿怒像。海瑞得拍賣行亞洲藝術部門高級主管陳之立表示，從其尺寸以及製作精良的程度判斷，此尊京造佛像應出自重要寺廟。

陳之立指出，連同這尊珍貴造像在內的眾多精品，都會在此次預展活動中展出。同時，海瑞得拍賣行很榮幸能夠在亞洲藝術周為愛好藝術者呈現一場高質量的亞洲藝術精選展覽。

預展中另一件搶眼的展品是一對估價5萬至7萬元的大尺寸紫檀宮燈，這件拍品來自於極為重要的紐約家族藏家。紫檀在清代末期之前向來是清朝皇室的專用木材，木材珍貴且罕有。直至清代中期宮廷造辦處對紫檀的製作與使用都有嚴格的規定，因此，如此大件精美的宮燈，勢必為官造。

拍賣中另一件重要拍品為一扇19世紀的瓷板鑲嵌的六屏屏風，估價為3萬至5萬元。屏風共鑲嵌30塊大小不一的瓷板，除了一塊後來替換的為任煥章所畫，其他29塊均為瓷板名家程門的作品，非常罕有。該屏風已在西雅圖藏家家中超過百年。

本場拍賣中的書畫類作品同樣精彩，其中范曾的仙姑獻壽圖，估價在8000至1萬2000元，為畫家送給藏家的生日禮物。左側畫中仙女手捧壽桃，站在松樹之下，右側冊頁書寫「南山之壽，幽蘭斯馨」。本場來自同一藏家的還有陳半汀以及嶺南畫派趙少昂等其他畫家的作品。

同場拍賣中另有日本吉田博、川瀨巴水、Paul Jacoulet等精彩日本木刻版畫作品。

更多關於海瑞得亞洲藝術拍賣信息及圖錄可瀏覽HA.com/8076。北加州華人代表 Clementine Chen（陳之立）電話415-548-5924，電郵 [email protected]，南加州華人代表 Moyun Niu（牛默耘）電話 310-492-8659，電郵[email protected]。精選預展於3月16日至21日紐約亞洲藝術在海瑞得445 Park Ave. 紐約畫廊中展出。