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蓮生活佛一籃子奇想簽書會

工商訊
蓮生活佛發表著作「一籃子奇想」，並主持簽書會。
蓮生活佛發表著作「一籃子奇想」，並主持簽書會。

蓮生活佛3月5日發表第288本著作「一籃子奇想」，在西雅圖雷藏寺藥師佛本尊法同修活動後，開示金剛經，並主持簽書會。

蓮生活佛開示金剛經經文中的如來五眼，提及世間充滿了誘惑，如金錢、美色、權力、地位等等，然而，根本沒有人能真正得到什麼，因為時間的巨輪輾過一切，全部粉碎，你什麼都無法擁有。雖然世事如夢幻泡影，但不是什麼都不做，因業力還在，需學習以慧眼觀照，看住自己的行為與念頭，不可造惡，並學習以法眼觀照佛法義理，體悟般若波羅蜜，無緣大慈，同體大悲，發菩提心幫助廣大眾生。

新書「一籃子奇想」，有多篇佛法的探討，與深具意義的經歷見聞。有人問，人從哪裡來？蓮生活佛回答，「父精母血，長蟲圓蟲」。而關於人類的最早根源，蓮生活佛相信佛典所說，人是由光音天人移居到地球上的，當時地球初成，光明亮麗，光音天人飲甘泉，吃美食，身體變凝重了，回不了光音天，就成為人類的祖先。蓮生活佛進一步指出，佛陀講眾生皆有佛性，而光音天人佛性深厚，並且，就如同佛我一如，天人合一是一不是二。

許多地方治安不好，盜賊橫行，蓮生活佛認為，是教導「仁」的時候了，「仁」是相伴相依，人與人要互相扶持、互敬互愛。聖人孔子在論語中說的「夫仁者，己欲立而立人，己欲達而達人」，這是互助、同情心，是孝悌忠信。禮運大同篇中孔子說的「大道之行也，天下為公」，以及「人不獨親其親，不獨子其子，使老有所終，壯有所用，幼有所長」，是人道的精神所在。

美食 西雅圖

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