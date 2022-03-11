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大華超市進駐 Westfield Oakridge 購物中心

工商訊
座落於Westfield Oakridge高級購物中心內的大華超市，即將在3月26隆重開幕。
座落於Westfield Oakridge高級購物中心內的大華超市，即將在3月26隆重開幕。

大華超市進駐Westfield Oakridge購物中心，逛街採購新體驗！大華超市又將向前邁進一個新里程！位於聖何西Blossom Hill Road 925號，座落於Westfield Oakridge高級購物中心內的大華超市，即將在3月26隆重開幕，店內將提供一系列亞洲美食，同時擁有全新的商場設計，以提升消費者的店內體驗。

Westfield Oakridge購物中心是一所受到聖荷西地區居民所喜愛的休閒購物場所，大華超市的加入，不但更全面性地滿足消費者的需求，也將為未來的購物模式開啟一個新局面！

一如全美各地的大華超市每日供應最新鮮的蔬菜和時令水果；無論是本地生產的還是進口的，大華超市都會竭盡全力滿足消費者的需求。在海鮮部門則提供種類繁多且獨特的新鮮海鮮，如活魚、蛤蜊、蝦、龍蝦和加州特色的珍寶蟹，其中還包括免費清理魚和油炸服務。在肉類部門，大華超市貼心地將優質的肉類產品已預先包裝好，以便為客戶提供方便快速的服務。

大華超市此新店址除了為顧客提供優質又新鮮的各種食材之外，還將設置多個快餐美食區，是輕鬆享用美味佳餚的好地方。在這裡的燒烤美食區，供應最暢銷的港式燒烤及現點現做的BBQ烤肉。而點心區各式傳統手工水餃、包子和燒賣、春捲都是最受歡迎的餐點。

還有台灣特色料多味美的台式潤餅及香甜的紅豆餅。烘焙部門則每天供應新鮮食品，最受歡迎的產品像是提拉米蘇、芝士蛋糕，甚至是精緻的生日蛋糕，消費者都可以在大華超市烘焙部找到適合任何場合的美味糕點。

大華超市也因應現代化的趨勢，不斷更新管理系統，以期成為具備全方位整合的亞裔超市先驅。現在蘋果IOS用戶和安卓用戶，只需在APP Store或Google Play Store搜索「99 Ranch Market」或「大華超級市場」即可找到大華超市手機購物程式並免費下載至手機桌面。APP 上不但隨時提供特別促銷活動消費，滿49元還可以享受當日送貨到家或是到店提領服務，不另收取額外服務費用。

Westfield Oakridge 分店營業時間為上午9時至下午9時（星期一/三/四/五/六/日），上午8時至下午9時（星期二）。有關大華超級市場新店的最新消息歡迎瀏覽網址www.99ranch.com。或在臉書及IG關注 99RanchMarket。

大華超級市場與社區緊密相連，把亞洲最優質的食材與時尚生活產品帶給大家，豐富食材的選擇，為顧客的生活添上姿采。Westfield Oakridge分店期待您的蒞臨惠顧。

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大華超市手機應用程式下單滿49元免運費

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