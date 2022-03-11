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李嘉音火痕簽書會

工商訊
「火痕」是依據真實背景而塑造出的歷史故事。
「火痕」是依據真實背景而塑造出的歷史故事。

座落於Fairmont Hotel的「1887年聖荷西華埠蓄意縱火紀念碑」，促使華裔作家李嘉音女士的好奇心鑽研，「Fire Scar火痕」是依據真實背景而塑造出的歷史故事。此書的出版帶你回到一個世紀以前的聖荷西中國城，模擬現場，將被焚燒的事實重現世人視野。此書在美國掀起震撼，榮獲三位市長推薦，難得好書，值得一讀。

「火痕」遵循原作「Fire Scar」也翻譯成中文書。中文版本全書14萬字，這對於習慣讀中文的讀者比較方便。特別是家長們也想知道故事的內容。火的疤痕深深的刻在我們的心中。這是華人的痛，也是城市的傷痕，更是美國慘絕人寰的歷史。謹以此書獻給海內外華人，但願歷史不再重演。

華光中文閱覽室是灣區獨有的，非牟利、全義務的中文圖書館。在1981年熊大絳夫婦創辦華光，以對中美社區宣揚中華文化、歷史、傳統為宗旨。這宗旨已擴張為幫助華人移民入籍，學習英語，及以故事方式教年青一代學習中文。華光致力以圖書館的資源，提供學班，滿足社團學習文化及傳統的需要。

華光圖書館藏書超過1萬5000冊，書的種類很多，有藝術書籍、中國名人傳記、古典和當代文學、歷史和哲學。兒童讀物的收藏越來越多，華光擁有從數百本兒童讀物到獨特的絕版珍藏書籍。創新員工們開發了一個簡化的目錄系統，並用於促進華光的書籍搜索，通過其網站www.huakuanglibrary.com。員工為社區提供有趣的課程，有中國書法、中國畫、中國工藝、美國公民和學習英語、和為年輕讀者講中文故事。

此次配合華光中文閱覽室40周年慶舉辦之簽書會活動將於3月19（周六）下午1時30分舉行，地址：Cubberley Community，4000 Middlefield Rd, H-1, Palo Alto（North Entrance入口）。

華人 圖書館 聖荷西

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