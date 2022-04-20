揭穿 COVID-19 疫苗與加強針的流言

抗擊疫情、預防COVID-19宣傳教育活動。

COVID-19 疫情發生兩年後，社交媒體、線上及日常對話中仍不斷出現並流傳著有關 COVID疫苗 的流言及誤解。從可靠來源獲取事實可以扼殺流言於萌芽狀態，避免將有關接種疫苗加強針或採取其他預防措施的決定變得更複雜。

截至3月2日，美國疾病與預防中心 (CDC) 報告稱，近59%合格的亞裔美國人及超過45%合格的夏威夷原住民及太平洋島民已接種加強針 — 因此，我們的社區要完全按時接種最新疫苗，還有很長的路要走。需要提醒的是，凡年滿12歲的人，在接種第二劑輝瑞-生物科技(Pfizer-BioNTech)或莫德納 (Moderna) 疫苗至少5個月後，以及接種強生公司的楊森(Johnson & Johnson’s Janssen)疫苗2個月後，均應接種加強針。

以下是COVID疫苗加強針流言背後事實：

流言：需要接種加強針說明疫苗不起作用。

事實：科學表明，COVID疫苗在預防嚴重疾病、住院及死亡方面具有良好的效果。然而，研究表明，疫苗對輕度及中度疾病的防護能力會隨著時間的推移而逐漸減弱，而加強針不僅可以使這種防護能力持續的時間得以延長，還能幫助您抵禦新變種的攻擊。

流言：已接種疫苗加強針的人，不再需要戴口罩 或保持社交距離 。

事實：儘管疫苗降低了傳播感染COVID的風險，但病毒仍可在人們呼吸及說話時藉由空氣傳播，尤其是在擁擠及通風不良的空間。為幫助預防COVID傳播並降低感染風險，凡年滿2歲的人，無論其疫苗接種狀態為何，均應在公共室內區域佩戴合適的口罩。一般來說，人們在戶外時不需要戴口罩。

流言：由於有更多方法可以治療COVID，因此不再需要接種疫苗。

事實：在與COVID的鬥爭中，我們取得了大量的進展，但治療方法也有侷限性，最好還是將預防疾病放在首位。某些治療方法包括COVID藥丸等抗病毒藥物在內，必須在感染COVID後幾天內服用，且僅適用於高危人群。

其他治療方法需要在醫療機構中進行，透過注射或靜脈注射，分多個療程進行。治療資源供應有限，亦無法防止您感染COVID；並且可能非常昂貴。接種疫苗可以教會我們的身體識別並對抗病毒。免費疫苗加強針提供了預防嚴重疾病、住院及死亡的最佳保護形式。

流言：感染COVID獲得的自然免疫要比接種疫苗獲得的免疫更好。

事實：COVID引致的嚴重疾病或感染 COVID後的長期感染風險，遠超COVID疫苗的任何潛在副作用。接種疫苗為大多數人提供了預防嚴重疾病的高度保護。目前資料顯示，年滿18歲、未接種疫苗的成年人，感染 COVID的可能性是已接種疫苗的成年人的5倍，住院的可能性是已接種疫苗的成年人的 16倍。接種疫苗還可以保護您周圍的人，因為您生病時可能會將COVID傳播給其他人。接種疫苗甚至可以為已感染COVID的人提供更強有力的保護，能夠降低再次感染的風險。

關於COVID、疫苗，加強針的流言及誤解無處不在，錯誤資訊可能會干擾做出接種疫苗或採取其他預防措施的明智決定 — 使人們面臨罹患嚴重疾病、住院及死亡的風險。

如需有關疫苗加強針的準確、有科學依據的資訊，請造訪：www.vaccines.gov。