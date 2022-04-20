藍夢蜂膠皇春節大優惠 買一第二半價

蜂膠是蜜蜂用於維持整個群體健康的有效物質，一個5至6萬隻的蜂群一年只能生產蜂膠70至110克，被譽為「紫色黃金」，內含20大類共300餘種營養成分。近代研究證明，蜂膠所含有的豐富而獨特的生物活性物質，使其具有抗菌，消炎，止癢，抗氧化，增強免疫，降血糖 ，降血脂，抗腫瘤等多種功能，有著廣泛的醫療及保健作用。

新春期間，飽食大魚大肉後，如何修下過年前後負擔過重的身體，並為自己的健康打下良好的基礎？第一首重排毒，冬天熱性食物吃得過多，到了春天，就必須給自己的腸胃清腸排毒。而蜂膠的功效在於服用後，會逐步排除體內毒素，強化機體免疫，清除自由基傷害，軟化血管，改善血液循環，預防多種疾病，推遲衰老進程，使機體更加健康。

第二養脾胃，春季飲食宜「省酸增甘」，因為春天吃過多酸性食物會使用肝火過旺，從而損傷脾胃，應多吃些性溫味甘的食物以助消化；多吃點酸甜口味的東西，水果，飲料均可，更有助於平衡體質。因此蜂蜜是春天一大補品。由蜂蜜提煉的蜂膠更是養生聖品，老少皆宜。

第三護肝膽。俗話說：秋冬養陰，春夏養陽，所以應多曬太陽，生薑、雞湯有助養陽，春季可以多吃點。此外，1991年學者荷蘭研究報導，蜂膠中的黃酮類等物質對肝臟有很強的保護作用，能夠解除肝的毒素，減輕肝中毒。由此可見，蜂膠是我們春季養生的首選保健品。

美國藍夢蜂膠皇是美國GMP/NSF藥廠生產製造，既不是代理商，也不是分銷商，真正美國製造，絕對安全可靠。係採用最高萃取標準五比一的萃取物，再精煉成純度接近100%，完全無雜質（如花粉、蜂蜜等）的蜂膠固體結晶（看似瀝青結晶般的硬塊）。美國藍夢蜂膠皇中的生理活性物質是通過提純、分離、濃縮，使其在人體內達到發揮作用的濃度。

嚴選純天然頂級巴西綠蜂膠，不含酒精，不刺激口腔黏膜。無刺激辣味，且攜帶、服用方便。並採用專利超臨界低溫 萃取技術，可完整萃取蜂膠之有效成分，並去除蜂臘與過敏雜質，再經過高科技儀器檢測 分析，不含有害人體之重金屬物質，安全可靠。同時使用植物纖維為主成分的素食膠殼，溶解及吸收率更高，又沒有動物明膠的負擔，是目前歐美最受歡迎的劑型。

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