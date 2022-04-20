我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Netflix首季流失20萬訂戶 股價崩跌逾35% 18年來最慘

英美加G20退席抗議俄國侵略 美宣布更多制裁行動

藍夢蜂膠皇春節大優惠 買一第二半價

工商訊

蜂膠是蜜蜂用於維持整個群體健康的有效物質，一個5至6萬隻的蜂群一年只能生產蜂膠70至110克，被譽為「紫色黃金」，內含20大類共300餘種營養成分。近代研究證明，蜂膠所含有的豐富而獨特的生物活性物質，使其具有抗菌，消炎，止癢，抗氧化，增強免疫，降血糖，降血脂，抗腫瘤等多種功能，有著廣泛的醫療及保健作用。

新春期間，飽食大魚大肉後，如何修下過年前後負擔過重的身體，並為自己的健康打下良好的基礎？第一首重排毒，冬天熱性食物吃得過多，到了春天，就必須給自己的腸胃清腸排毒。而蜂膠的功效在於服用後，會逐步排除體內毒素，強化機體免疫，清除自由基傷害，軟化血管，改善血液循環，預防多種疾病，推遲衰老進程，使機體更加健康。

第二養脾胃，春季飲食宜「省酸增甘」，因為春天吃過多酸性食物會使用肝火過旺，從而損傷脾胃，應多吃些性溫味甘的食物以助消化；多吃點酸甜口味的東西，水果，飲料均可，更有助於平衡體質。因此蜂蜜是春天一大補品。由蜂蜜提煉的蜂膠更是養生聖品，老少皆宜。

第三護肝膽。俗話說：秋冬養陰，春夏養陽，所以應多曬太陽，生薑、雞湯有助養陽，春季可以多吃點。此外，1991年學者荷蘭研究報導，蜂膠中的黃酮類等物質對肝臟有很強的保護作用，能夠解除肝的毒素，減輕肝中毒。由此可見，蜂膠是我們春季養生的首選保健品。

美國藍夢蜂膠皇是美國GMP/NSF藥廠生產製造，既不是代理商，也不是分銷商，真正美國製造，絕對安全可靠。係採用最高萃取標準五比一的萃取物，再精煉成純度接近100%，完全無雜質（如花粉、蜂蜜等）的蜂膠固體結晶（看似瀝青結晶般的硬塊）。美國藍夢蜂膠皇中的生理活性物質是通過提純、分離、濃縮，使其在人體內達到發揮作用的濃度。

嚴選純天然頂級巴西綠蜂膠，不含酒精，不刺激口腔黏膜。無刺激辣味，且攜帶、服用方便。並採用專利超臨界低溫萃取技術，可完整萃取蜂膠之有效成分，並去除蜂臘與過敏雜質，再經過高科技儀器檢測分析，不含有害人體之重金屬物質，安全可靠。同時使用植物纖維為主成分的素食膠殼，溶解及吸收率更高，又沒有動物明膠的負擔，是目前歐美最受歡迎的劑型。

紐約的安康寧大藥房總經理John顧介紹說：選蜂膠，請選藍夢蜂膠皇，這是我唯一推薦的蜂膠產品。諮詢訂購熱線：1-877-808-8588，或瀏覽：www.lmpusainc.com。

檢測 血糖 低溫

上一則

揭穿 COVID-19 疫苗與加強針的流言

下一則

現代汽車IONIQ 5Autotrader2022年最佳新車殊榮

延伸閱讀

羅格斯大學中國學聯 盛大舉行春節聯歡晚會

羅格斯大學中國學聯 盛大舉行春節聯歡晚會
野花牌綠蜂膠幫助 高血糖患者走出誤區

野花牌綠蜂膠幫助 高血糖患者走出誤區
野花牌綠蜂膠Apiario Silvestre助益血管年輕

野花牌綠蜂膠Apiario Silvestre助益血管年輕

吳彥祖帶妻女 金山參加春節花車巡遊

吳彥祖帶妻女 金山參加春節花車巡遊
東南亞中心參加北華埠春節游行活動

東南亞中心參加北華埠春節游行活動

熱門新聞

本項促銷只限上Costco官網購物而不是現場採購(記者熊移山/翻攝)

COSTCO復活節假期網路特價 買150回饋50元

2022-04-15 17:31
丁禕（右起）是董軍康復之路中最大的助力。（記者李榮／攝影）

曾跑過世界四大極地超級馬拉松 50多歲老董腦梗死失語

2022-04-17 20:29
衛生專家表示，是否感染新冠病毒可能與人們免疫系統的差異有關。（美聯社）

為何有人從未染疫 有人接種仍多次感染

2022-04-19 11:08
灣區六位COVID專家分享何時注射第二劑補強針。（美聯社）

要不要打第2劑補強針？策略性擇時打？專家這麼說

2022-04-16 19:01
加州多次打擊性交易犯罪。圖為警方6年前查獲的華人妓院，藏身居民樓中。（檔案圖，記者劉先進 ／攝影）

「扣護照、限人身自由強迫賣淫」加州5華裔被判刑

2022-04-18 22:13
東巴洛阿圖成為灣區中位數收入漲幅最多的城市，部分原因是東巴洛阿圖靠近科技公司Meta總部，帶動整體居民薪資增長。(美聯社)

灣區中位數薪資水平 高於全加州、全美大部分地區

2022-04-16 14:41

超人氣

更多 >
中共打過來「導彈擊中新北市」台灣華視新聞爆重大疏失

中共打過來「導彈擊中新北市」台灣華視新聞爆重大疏失
普亭好友陳屍豪宅「死因成謎」 孕妻、女兒身上留有槍傷同喪命

普亭好友陳屍豪宅「死因成謎」 孕妻、女兒身上留有槍傷同喪命
森林小丘棄屍案 死者零工前男友被查

森林小丘棄屍案 死者零工前男友被查
4男闖保護區「輪流性侵140公分巨蜥」還用手機拍人獸片

4男闖保護區「輪流性侵140公分巨蜥」還用手機拍人獸片
援烏武器「掉進大黑洞」 美方官員坦承沒多少方法追蹤

援烏武器「掉進大黑洞」 美方官員坦承沒多少方法追蹤