現代汽車IONIQ 5Autotrader2022年最佳新車殊榮

現代汽車 (Hyundai)的全電動休旅 車IONIQ 5獲得了Autotrader 2022年最佳新車大獎。IONIQ 5是獲得這重要獎項的12台車款之一，其中包含轎車、卡車，與休旅車。Autotrader的專家評估了超過300款車型，最終篩選出12台「超越其他車型」的新車名單。

北美現代汽車產品計畫與策略副總裁Olabisi Boyle表示：「這個獎項表彰了我們的設計、工程、製造，與產品開發團隊在競爭激烈的市場中推出IONIQ 5所做的傑出工作。IONIQ 5為駕駛人將行駛距離、動力、舒適性、內部空間，以及先進科技完美融合。」

2022年最佳新車是由Autotrader專家團隊選出的12款車型所組成，評選委員藉由一系列的審查標準對新車型進行集體測試與排名。專家們專注於評估未來九個月可以購買的車型，以及包含他們認為具有重大價值或是開創性科技的車型。

Autotrader總編輯Brian Moody表示：「電動車 的發展已經超越了以往安裝電動動力系統的傳統汽油車。現今，像現代IONIQ 5這樣的車型是從一開始就以電動車為基礎而設計製造。這很重要，因為當車輛不再需要大型油箱時，設計師在設計整體外觀、內部空間，以及科技方面可以做出截然不同的選擇。我們的編輯很喜歡IONIQ 5的外觀。」

Autotrader是最受認可的第三方汽車銷售品牌。作為汽車消費者見解的權威，以及網路和手機營銷方面的專家，Autotrader為當今新車與二手車的賣家與買家提供了輕鬆有趣的購車體驗。藉由科技、消費者行為見解，以及當地市場趨勢，Autotrader的綜合營銷與零售方案讓消費者能在線上建立交易，並指導經銷商制定個人化的數位營銷策略，進而發展品牌，增加流量，並連結網路和店內購物的體驗。Autotrader是Cox Automotive的旗下品牌。Cox Automotive則隸屬於Cox企業公司。可至press.autotrader.com查詢更多相關信息。

北美現代汽車為美國的消費者提供了滿載高科技功能的汽車、休旅車，以及電動車陣容。在2021年，Hyundai 的820家經銷商在美國總共銷售了超過713萬輛車，其中近半是在現代汽車阿拉巴馬製造廠生產。請至：www.HyundaiNews.com以及北美現代汽車華人粉絲俱樂部Facebook查詢更多相關信息。