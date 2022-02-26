關健金ARTHRON5的獨特功能

關節 炎肯定會發生在每一個人身上，何時發生而己。它帶給患者的痛苦眾人都清楚，尤其是類風濕關節炎。關節炎是否可治癒？是可以的，是如何治療，用什麼藥。

關節炎是一種慢性疾病，麻醉神經止痛藥是迅速治療的方法之一， 但患處惡化沒停止下來，久而久之，花費巨額更換人工關節並沒解決痛疼問題。類風濕關節炎用壓制免疫類藥物是一種控制性藥物，減少疼痛但不治癒，治病必求於本是歷代醫生所追求。禍從口出病從口入告訴我們食物是何等重要，中國歷代用食物治愈無數疾病是公認。中藥是食物中被用於治病的一種，血糖 在患者血糖降到三點時，少少糖可以從昏迷中救一命，糖是藥嗎？

「健龍研發」是加拿大 一間中草藥研發公司、研製出「關健金Arthron5」，該公司表示，它能幫助類風濕，主治關節炎有關疾病，是持有加拿大衛生部頒發的天然產品牌照。關健金早期研究花了20多年，成功取牌照前，經過許多患者使用確定了功能。2008年取得牌照後即幫助了不少患者。

在加拿大把有功能性食品歸納入功能性產品並給予牌照在管理下出售。眾多患者急速查問，那裡可以找到這種食品級神藥可根治關節炎？世界之大，科技發展下許多成功藥物不斷出現，首先讓患者清楚明白關節炎是什麼？怎引發？自己明白之後就可以選擇性用藥。

健龍研發解說：隨著年歲增長，體內器官功能遂步衰退，荷爾蒙分泌也不足應付年體需要，免疫力應付不了各種病毒入侵，造血數量，血液質素全面下降，血管通道阻塞，尤其部份微血管己完全阻塞，直接影響供血供氧，許多女性在40歲到50歲荷爾蒙失調，直接令免疫系統混亂，而出現免疫類疾病類風濕關節炎。

如何綜合性調整上述健康，單體化學成份是擔任不了，也就是西藥的著明功能單一效果。既然西藥不能，我們可以向數千年臨床豐富的中藥內找答案。

黃芪，當歸：黃芪補氣，提升肺部功能增加吸氧。當歸補血，提升血質與量，因之普遍用於男女性與血有疾病，是調經與生育方面。

川芎：是一種類似當歸中藥，可防止中風，也就是擴張血管，清理血管壁的氧化脂沉積物讓血液暢通無阻，中醫常講不通則痛，既如此，川芎也是消除疼痛藥。

地黃：近代研究它含有多種抗病毒，癌細胞成份，它含有造骨功能，有助補鈣成份，中醫藥認為是破血中藥，不破不立，也就是補血，近代研究它對腎臟有補益成份。

白芍：補肝及調經，肝功能是分泌多種化學物用於解毒，對抗病毒，免除病毒侵害，加強免疫維持平衡。

上述是歷史上著名的藥方四物湯，它的功效是全面調整健康，當健康恢復，身體免疫力自我低抗疾病。上述不難看出綜合性藥方是一種互動功能地全面性調整健康，既可治病又可求本對付關節炎疾病。目前市場產品五花八門，甚至藥物也一樣，不對症是不可能達到治療目的。食物級中藥歷史上用於治療己久。如果對症同樣也可成功達到治癒目標。

根據上述關健金ARTHRON5的獨特功能的解說，它的成分幫助患者解除疼痛。如果民眾對此有疑問和瞭解更多詳情，可至該公司查詢，電話289-228-2888 或電郵[email protected]，也可上網arthron5.com查閱。該產品己在世界各地出售十多年，它將繼續被用於關節炎方面。