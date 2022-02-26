Elite International School 雙語幼兒園

IS團隊關注孩子的身心健康。

EIS是間位於南灣的中文沈浸式雙語幼兒園。校長Linda，注重孩子身心均衡發展，深信多元智慧的重要性，強調一個全人教育 的學習環境。Linda本身具有美國公立學校師資證照，更有豐富的幼兒教育經驗，汲取精華並結合最新的早期教育理念玩具、教具設備和教案，對於合作的專業教師團隊有定期的教育訓練，讓教師群永遠能利用最新的早期教育研究結合教學，讓EIS的孩子在專業有愛心的老師帶領下，能在遊戲中發展其多元的智力、增加體力，培養運動員 的精神和道德觀念。

我們的幼兒園老師專業，擁有ECE認證(Early Childhood Education)；對每一個孩子都能適性教學；我們採用沉浸式中文教學，以每天潛移默化的方式讓孩子在中文的全環境中學習成長。我們的STEM教育，採用最新的makerspace模式，通過動手做，豐富多彩的玩法、百變的創意，寓教於樂，點燃學前兒童對科學、科技、工程、藝術和數學的天生好奇心。另外我們更安排毛筆字、國畫、手工藝、美術、園藝與學齡前語言編程等課程。

EIS雙語幼兒園分為三個班級：2至3歲班，3至4歲班，4至5歲班，採取小班制，教師和學生的比例低。

EIS為孩子提供點心和午餐，我們與鄰近的小農合作，提供最新鮮的食材；EIS 團隊關注孩子的身心健康，因此我們堅持使用當地當季最新鮮營養的食材；我們也有自己的耕種區，小朋友可以自己種值蔬菜 水果並在收成食用時，養成惜物的好習慣。如果您正在為孩子選擇幼兒園而煩惱，不妨來我們的園區參觀了解；每個班級名額有限，預約請從速！

EIS聯繫方式408-510-0909。www.TheEliteSchool.org。2555 Moorpark Ave, San Jose, CA 95128。