卓越牙科中心限時優惠單顆植牙只需1999元

植牙前後。

天氣變化不斷、流行病肆虐，除了戴好口罩 做好防護，增強自身免疫力 也是最自然的抗流行病的方法之一。而想要增強免疫力，需要有適當的運動、充足的睡眠、及健康的飲食和均衡的營養。牙齒牙齦不健康或缺牙會影響我們的飲食，導致患者很多時候只能吃軟食。 因而無法得到來自各種食物的營養。長期缺牙，不僅不美觀，還會導致牙槽骨損傷流失，造成牙齒歪斜、面部塌陷、牙齒牙齦過早老化等問題。

人工植牙是現代治療缺牙的主要方式之一，它幫助患者重建缺失的牙齒。人工植牙是將由鈦金屬或合金製成的人工牙根植入牙齦中，取代之前已經失去的牙根。除了人工植牙，也有類似戴活動假牙等方法。但與戴傳統假牙相比，人工植牙更加穩定且更接近於真牙，咬合力量也比較大，對許多患者來說是更好的選擇。

有些患者可能問：我想要快速植牙節省時間可以嗎？

人工植牙需在患者的齒槽骨無損傷或牙周狀況健康的情況下進行。但其實在大多數情況下，患者的骨頭條件並不如此樂觀。所以牙醫會先為患者進行種骨(Bone Grafting)，通過骨組織移植技術來修復或者重建牙槽骨骼，從而將骨骼組織重新加固，以達到可以接受植牙，且能夠使植牙體成功穩固地植入牙槽骨中，增加植牙的使用壽命。齒槽骨就像地基，沒有健康的齒槽骨，就算做了植牙，人工牙根也不會穩固。

人工植牙對牙科醫生的技術需求高。推薦大家可以去San Bruno Dental Excellence卓越牙科中心找沈維信醫生(Dr. Shankar)諮詢檢查。沈醫生在牙科領域已有超過20年的治療經驗，得到許多患者的好評。「沈醫生非常專業友善，知識淵博。診所工作人員非常友好。」 I. Kwong 評論。「診所非常乾淨，工作人員也非常友善。沈醫生對於植牙經驗知識都非常豐富。」A. Tsia 評論。

診所現有全年最大優惠。單顆植牙優惠價1999元（種植體+基台+牙冠），不含拔牙和植牙骨，限新患者。

疫情 期間，診所已進行全面消毒。員工均已完成疫苗接種及補強針，保障患者就診安全。診所有通曉國語和粵語的工作人員，溝通便利，每天營業，接受各大保險。歡迎大家來免費諮詢。

地址：504 Linden Ave, San Bruno, CA 94066。電話：650-589-8658。Email: [email protected]。