我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#10：基輔守住第2夜 俄軍自爆的補給災難

賭城夜傳槍響 派對14人中彈 槍手還沒逮到

卓越牙科中心限時優惠單顆植牙只需1999元

工商訊
植牙前後。
植牙前後。

天氣變化不斷、流行病肆虐，除了戴好口罩做好防護，增強自身免疫力也是最自然的抗流行病的方法之一。而想要增強免疫力，需要有適當的運動、充足的睡眠、及健康的飲食和均衡的營養。牙齒牙齦不健康或缺牙會影響我們的飲食，導致患者很多時候只能吃軟食。 因而無法得到來自各種食物的營養。長期缺牙，不僅不美觀，還會導致牙槽骨損傷流失，造成牙齒歪斜、面部塌陷、牙齒牙齦過早老化等問題。

人工植牙是現代治療缺牙的主要方式之一，它幫助患者重建缺失的牙齒。人工植牙是將由鈦金屬或合金製成的人工牙根植入牙齦中，取代之前已經失去的牙根。除了人工植牙，也有類似戴活動假牙等方法。但與戴傳統假牙相比，人工植牙更加穩定且更接近於真牙，咬合力量也比較大，對許多患者來說是更好的選擇。

有些患者可能問：我想要快速植牙節省時間可以嗎？

人工植牙需在患者的齒槽骨無損傷或牙周狀況健康的情況下進行。但其實在大多數情況下，患者的骨頭條件並不如此樂觀。所以牙醫會先為患者進行種骨(Bone Grafting)，通過骨組織移植技術來修復或者重建牙槽骨骼，從而將骨骼組織重新加固，以達到可以接受植牙，且能夠使植牙體成功穩固地植入牙槽骨中，增加植牙的使用壽命。齒槽骨就像地基，沒有健康的齒槽骨，就算做了植牙，人工牙根也不會穩固。

人工植牙對牙科醫生的技術需求高。推薦大家可以去San Bruno Dental Excellence卓越牙科中心找沈維信醫生(Dr. Shankar)諮詢檢查。沈醫生在牙科領域已有超過20年的治療經驗，得到許多患者的好評。「沈醫生非常專業友善，知識淵博。診所工作人員非常友好。」 I. Kwong 評論。「診所非常乾淨，工作人員也非常友善。沈醫生對於植牙經驗知識都非常豐富。」A. Tsia 評論。

診所現有全年最大優惠。單顆植牙優惠價1999元（種植體+基台+牙冠），不含拔牙和植牙骨，限新患者。

疫情期間，診所已進行全面消毒。員工均已完成疫苗接種及補強針，保障患者就診安全。診所有通曉國語和粵語的工作人員，溝通便利，每天營業，接受各大保險。歡迎大家來免費諮詢。

地址：504 Linden Ave, San Bruno, CA 94066。電話：650-589-8658。Email: [email protected]

單顆多顆人工植牙。
單顆多顆人工植牙。

免疫力 疫情 口罩

上一則

烏駐金山領事館：有人詢問 如何去烏參加抗俄戰鬥

延伸閱讀

全年最大優惠 單顆植牙1999

全年最大優惠 單顆植牙1999
水晶牙科材質優 收費平實 淺談術後保養影響植牙結果

水晶牙科材質優 收費平實 淺談術後保養影響植牙結果
e-Dream 牙科集團兩診所 春節期間提供優惠

e-Dream 牙科集團兩診所 春節期間提供優惠
2022 如虎添翼 寰宇“一站式”植牙邀約兩位華人醫生加盟 省時省力又省錢 !

2022 如虎添翼 寰宇“一站式”植牙邀約兩位華人醫生加盟 省時省力又省錢 !
康美牙科單孔單顆植牙新技術 提供乳牙神經幹細胞銀行服務

康美牙科單孔單顆植牙新技術 提供乳牙神經幹細胞銀行服務

熱門新聞

柯小姐（左）購物後要離開時遭搶。（記者李榮/攝影）

北加華人佛利蒙Costco購物 上車後遭搶

2022-02-25 19:27
貝斯特國際中心專門為國際生提供服務。（史丹福校報）

特工常採欺騙性策略…中國留學生遭FBI盤查 專家教戰

2022-02-26 02:20
祈凱立分析，台灣對美國的意義不同，台灣不是烏克蘭，不會是下一個被入侵的目標。（本報檔案照片，記者李榮攝影）

史丹福大學學者：台灣不是烏克蘭

2022-02-24 19:35
紅圈顯示，一個嫌犯手中持槍搶劫。（視頻截圖）

屋崙9街 2持槍男光天化日下洗劫亞裔夫婦

2022-02-22 02:20
最新數據表示，美國二手車價格持續攀升，漲幅甚至超越比特幣和其他資產。（美聯社）

二手車價持續走高 灣區買家望車興嘆

2022-02-23 02:19
柏克萊加大公共政策教授、柯林頓政府前勞工部長賴克表示，類似俄羅斯入侵烏克蘭這樣的國際危機總有失控風險。（取自柏加大官網）

普亭侵烏 柏加大教授憂：美俄或意外引爆核武

2022-02-25 02:19

超人氣

更多 >
影／澤倫斯基問「為何攻擊幼稚園」 烏稱3500俄兵喪命

影／澤倫斯基問「為何攻擊幼稚園」 烏稱3500俄兵喪命

哪招？普亭原想24日宣布停火 這因素讓他改變心意

哪招？普亭原想24日宣布停火 這因素讓他改變心意
談判不成互甩鍋 烏克蘭稱拒談是因條件不合適

談判不成互甩鍋 烏克蘭稱拒談是因條件不合適
俄烏開戰美股為何大漲？分析師：股市最怕的不是戰爭

俄烏開戰美股為何大漲？分析師：股市最怕的不是戰爭
將俄羅斯踢出SWIFT 美加和歐盟決使出「金融斬首令」

將俄羅斯踢出SWIFT 美加和歐盟決使出「金融斬首令」