重稅和市場震盪雙重打擊險中穩固財富策略

積攢數十年的財富，伸手可及的退休美夢，在重稅之下，瞬間變得更遙遠了。未來重稅趨勢不可避免，辛苦一輩子，好不容易到了享受成果，安心退休的時候。臨頭才知道，不管是出售生意，房產或股票 ，付完所有的稅，可能只剩下一半。加上未來的通貨膨脹上望百分之十，長壽帶來長期照顧需求高漲。造成退休，或即將退休的人士極大的壓力。

出售後的房地產，所賺到的錢，除了1031 exchange 之外，還有其他辦法可想嗎？資本利得稅若民主黨提出的可能新法條款和舊法相較，哪種收入檔次的群組會受到衝擊？

長期抱的股票，退休也很遲疑不想賣，因為賣掉要支付很多稅。反而變成退休人士有很多資產，因稅務重捨不得賣掉來享受。若您退休指望的是手上握有的股票型投資 。數月以來，股票市場對任何市場消息的風吹草動帶來的震盪，更是會讓您的口袋大量失血。

股票經過了13年全面的多頭市埸。即使不是股票專家，隨便買，都能獲利不菲。這對於還有一，二十年才會退休的族群，只要把握股票的基本面，長遠投資，或許還行的通。但對於即將退休或已經退休的人士，市場震盪，會加速花掉退休金 ，無疑是雪上加霜的打擊。更不用提對退休快樂指數的負面影響。

講座這一場由上市公司Amerprise Financial特許財務規劃師周美懿和投資理財師Brent Rupnow精心製作的線上講座，告訴您如何把大部份資產賺到的錢放入自己 的口袋，同時如何對抗市場風險而達到退休安穩的美夢。

會中將精闢解說：一、數十年打拼事業，當出售企業或資產時，有哪些稅要支付？現法和未來可能的稅改驅勢。二、降低，延遲甚至於免除該稅務的負擔。三、讓穩健求成長的投資策略，確保你退休所需要的錢，源源不斷。四、積極管理風險，退休無憂得以成真之後，還能兼顧傳統家族精神，為後世奠定悠久遠源不斷的基業。

講座時間：第一場，針對資產淨值在1200萬以內：3月2日周三下午4至5時30分；第二場，針對資產淨值在1200萬以上：3月3日周三下午4至5時30分。報名截止時間：3月1日周二中午12點以前，626-233-0956留言訂位。[email protected]電郵訂位。講座鏈接網將在報名之後，以電郵方式通知參加者。該教育講座無需付費。不招待投資金融保險專業人員。