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韓中芬保險事務所介紹35%紅利退休年金方案

工商訊
韓中芬指出，您若開戶在退休年金優惠帳戶存入本金，馬上加贈35%開戶紅利，大大提高您的終身收入價值。
韓中芬指出，您若開戶在退休年金優惠帳戶存入本金，馬上加贈35%開戶紅利，大大提高您的終身收入價值。

韓中芬保險事務所近期特別介紹「退休年金優惠方案」，此項優惠方案的優惠期間是從自2月22日起到4月11日以前開戶者，可以享有35%的紅利優惠，堪稱史上最大的優惠，請各位把握良機。

在灣區生活費高漲之下，為自己安排一份永遠可以領取的退休年金是一件非常重要的事情。這就像是擁有另一份社安退休金一樣，可以一直持續的領取，讓你的退休生活更有雙重保障，更可隨心所欲輕鬆退休。

鑑於此，專業保險経紀韓中芬保險事務所團隊特別介紹：現今市場上廣受關注的年金優惠方案，這項年金優惠方案是由全球頭三大保險集團之一、保險集團中極少被評為A A級的保險公司出品的特選指數年金。

韓中芬表示，該退休年金涵蓋有一般指數年金所有的好處，例如：利息好丶零風險丶沒有管理費用、只漲不跌等之外，還有更多優惠。此項產品使用對象包括：以後想安穩退休的人士，能領不完的終身退休基金，當然也適用於將原有的IRA、401K等等帳戶轉存(roll over)到如此好的年金產品，該優惠年金推廣期有限，只到4月11日截止，有興趣人士請趁早加入以免錯過。

韓中芬指出，您若開戶在退休年金優惠帳戶存入本金，馬上加贈35%開戶紅利，大大提高您的終身收入價值。她並實際舉例：存入10萬元本金，年金帳戶馬上變成13萬5000元保底、鎖利、延稅，還有身故賠償、以及終身收入，退休將獲多一份保障。

若有任何問題歡迎電洽韓中芬詢問，直接聯繫電話510-579-9534 電郵：[email protected]

退休金 保險 指數

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