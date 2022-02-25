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金城銀行發佈亮麗財務報告營運再創新高

工商訊

金城銀行與社區朋友共同迎接虎年，並發佈2021年之財務和營運報告。董事長吳光宜表示，金城銀行秉持以客戶為中心的理念，在穩健成長的經營原刵，並落實風險管理，以及遵循法令的基礎，2021年金城銀行面對疫情延燒，但整體業務表現再創新高。

金城銀行2021年總資產額12億9400萬元，較2020年成長12.3%；稅後淨利超過2500萬元，較2020年增加63.1%；放款總額10億3200萬元，較2020年成長13.9%；存款總額10億6500萬元，較2020年成長12.2%；資產報酬率(ROA) 為1.98%，較2020年成長43.5%；股東權益報酬率(ROE) 為15.25%，較2020年成長42.7%。金城銀行2021年業務表現穩健成長，各項比率均高居所有總行位於休士頓市的華資銀行之冠。

林懿明執行長表示，金城銀行致力打造完整的金融服務平臺，同時努力提升競爭力，並採取穩定可持續的策略以推動各項核心業務發展，在疫情仍然嚴峻時期，將更優化金融服務的效能，以達到兼顧客戶需求與風險管理的目的。金城銀行在南加州塔斯汀(Tustin) 、阿罕布拉市(Alhambra) 和羅蘭崗(Rowland Heights)已經設有分行，在爾灣(Irvine)也設有貸款辦公室；灣區密爾布瑞(Millbrae) 分行和北加州貸款辦公室(Burlingame)均靠近舊金山國際機場。南北加州六個據點，希望能服務及開發更多加州的客戶，銜接並串聯德州和加州兩地業務，將金城銀行的服務網絡拓展至更多華人社區。

金城銀行堅定創造優質的客戶體驗，以幫助客戶實現財務上的成功。林懿明執行長說：「金城銀行在追求金融業務發展的同時，更致力於落實企業永續願景，將企業的社會責任結合金融本業，為企業、客戶和社會的永續發展而努力。我們深耕在地客群並與社區結合，期許金城銀行和社區一同邁向成功，並成為德州暨南、北加州市場首選的金融策略夥伴。」

金城銀行是社區的銀行，具備彈性和便利，更瞭解客戶的需求，能提供更專業和貼心的服務。金城銀行有37年社區銀行的經驗，管理團隊更秉持兢兢業業的態度，努力為客戶提供量身訂做的存款和貸款服務，希望能幫助客戶的業務蒸蒸日上。有關本行最新資訊請參閱網站 www.goldenbank-na.com。

Alhambra Branch:105 East Valley Blvd., Alhambra, CA 91801，電話：626-320-1938。Rowland Heights Branch: 17458 E Colima Road, Rowland Heights, CA 91748，電話：626-964-3400。Tustin Branch: 2827 Park Avenue, Tustin, CA 92782，電話：714-338-5188。Millbrae Branch:620 El Camino Real, Millbrae, CA 94030，電話：650- 745-1615。休士頓百利總行的地址：9315 Bellaire Blvd. Houston, Texas 77036，電話：888-320-3838。

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