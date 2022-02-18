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美國第一銀行San Mateo分行歡慶開業

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貴賓由右起：賴積裕董事長、美國第一銀行董事黃國哲、美國第一銀行董事張天駿、聖馬特奧市議員Amourence Lee、駐舊金山台北經濟文化辦事處副處長朱永昌、美國第一銀行總經理李嘉祥、聖馬特奧商會主席Cheryl Angeles、金山灣區華僑文教服務中心主任莊雅淑、矽谷美華科技商會會長胡立民、美國第一銀行區域經理王志恆。
貴賓由右起：賴積裕董事長、美國第一銀行董事黃國哲、美國第一銀行董事張天駿、聖馬特奧市議員Amourence Lee、駐舊金山台北經濟文化辦事處副處長朱永昌、美國第一銀行總經理李嘉祥、聖馬特奧商會主席Cheryl Angeles、金山灣區華僑文教服務中心主任莊雅淑、矽谷美華科技商會會長胡立民、美國第一銀行區域經理王志恆。

美國第一銀行(First Commercial Bank (USA))拓點再締新猷！2022年2月10日灣區聖馬特奧(San Mateo)分行開業，北加州服務據點更完整，服務更全面。

考量Omicron變種病毒疫情未歇，聖馬特奧分行開業儀式簡單隆重，駐舊金山台北經濟文化辦事處及聖馬特奧市政府均派員參加分行開業儀式表達祝賀。台灣第一銀行董事長邱月琴與總經理鄭美玲特別以錄影方式，感謝在場嘉賓的支持，並期許美國第一銀行團隊秉持「一銀就在你左右」的經營理念，為當地經濟發展貢獻心力。

美國第一銀行成立於1997年，是台灣第一銀行百分之百轉投資的子銀行，深耕美國零售市場25年，提供客戶存款、企業貸款、個人房貸、外匯等金融服務。在聖馬特奧分行加入營運後，美國第一銀行在南、北加州共設有阿罕布拉(Alhambra)、工業市(City of Industry)、矽谷(Silicon Valley)、爾灣(Irvine)、亞凱迪亞(Arcadia)、佛利蒙(Fremont)、奇諾崗(Chino Hills)及聖馬特奧等8家分行，透過串聯第一銀行紐約、洛杉磯、休士頓及關島各分行，建構在美國完整的服務網絡，提供在地客戶與台商優質專業的金融服務。展望未來，美國第一銀行將持續擴充營運據點，深化客戶服務，成為客戶往來銀行的首選。

台灣第一銀行成立於1899年，見證台灣橫跨三世紀的經濟發展，也是台灣金融業發展海外業務的先驅者。聖馬特奧分行開業後，一銀海外據點達到41處的里程碑，海外布局橫跨歐、亞、美、澳等四大洲，遍及各主要金融中心，是台商客戶發展海外市場堅實的後盾。

美國第一銀行聖馬特奧分行行址為：2727 S. El Camino Real, Suite G, San Mateo, CA 94403，電話：650-931-8568。

加州 北加 亞凱迪亞

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