紅蔘防護冬季時節免疫力

喬治亞大學研究員進行了「H1N1和H3N2流感病毒感染小鼠時，高麗紅蔘濃縮液對感染的保護作用」的研究。

紐約時報日前公佈美國在7日之內平均日增COVID-19病例數量高達72萬。而平均死亡人數在2100以上，遠超去年11月底平均死亡人數的兩倍以上。新感染的人群中大多數為感染了Omicron病毒，從而引發人們對於極具感染性的新變種的擔憂。因此，民眾不僅對注射疫苗 更為關注，還越發對通過攝入天然食品而增強自身免疫產生興趣。高麗紅蔘也由於其能增強免疫的功效而備受矚目。

免疫力 是人類自身的防禦系統，可以擊敗如細菌、病毒引起的疾病的攻擊，也可以幫助抵禦病毒入侵身體。也就是說，強壯的免疫力，可以在人體暴露於病原時，幫助擊退它的進攻。

紅蔘可以激活負責免疫功能的巨噬細胞，從而增強免疫。韓國食品藥品安全部也認可了紅蔘對於免疫力的增強作用。研究結果也表明，同時接種疫苗並攝入紅蔘，可以對病毒產生巨大的保護效應。由此，紅蔘再次引發了公眾的關注。

喬治亞大學研究員進行了「H1N1和H3N2流感病毒感染小鼠時，高麗紅蔘濃縮液對感染的保護作用」的研究。根據這項研究，紅蔘能夠幫助增強疫苗功效，對抗病毒感染。

實驗中對比了小鼠注射流感病毒後的情形：接種疫苗並注射高麗紅蔘濃縮液14天的小鼠存活率為100%，僅接種疫苗的小鼠存活率為60%，沒有接種疫苗的小鼠存活率僅為40%。

這項研究結果揭示了，紅蔘不僅可以增強人體免疫，而且是絕佳的疫苗佐劑，保護人體抵禦病毒。

世界衛生組織在2020年3月正式宣佈COVID-19爆發為大流行病。儘管已經過去了長達兩年的時間，新的變種病毒帶來的高傳播以及重複感染依然具有很高的風險。

面對這樣的挑戰，世界各政府和健康組織持續強調注射疫苗，以及通過食品攝入、運動、和洗手來增強自身免疫的重要性。

冬季是病毒感染高發的季節。通過加強免疫、洗手、戴口罩 等措施從而加強防護、保持健康尤為重要。美國疾病管制與預防中心也建議公眾勤洗手、在無法用肥皂清水洗手的情況下使用60%以上酒精濃度的免洗洗手液、並在公共場合保持六尺社交距離並正確佩戴口罩。