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精英理財指數年金開戶送35%獎金

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精英理財總裁黃曉東先生。
精英理財總裁黃曉東先生。

最近在華人社區討論很多的一個題目是：如何規劃退休。據官方統計，65歲以上的美國人有84%沒有存夠退休金！而很多人將會越活越久到90至100歲！你擔心你的401K 加上社安收入不夠花嗎？你和大多數人一樣，據調查74%的美國人認為他們的401K 加上社安收入不夠花。你有計劃用錢和時間給自己創造出多一點退休金嗎？

如果你大約50左右，有一些錢想要投資但又怕放在股市不安全，放在房市既不夠又擔心買在高點，你可以投資在指數年金。首先它讓你的錢保底，保證你的帳戶只漲不跌，每年跟著股市上漲，但如果股市掉下來有保底。當你在60多歲要退休的時候，你可以開始領取終生收入，也可以從帳戶按需要提取資金，永遠不用擔心退休金花完！做為在保險界縱橫了20多年的資深財務顧問，我比較了多家的指數年金產品，特別挑出最熱賣的指數年金介紹給大家：

一、開戶馬上有35%的獎金進入你的退休收入賬戶！這是歷史最高的開戶獎金，時間有限，希望大家抓緊這個機會！不要錯過！

二、當股市下跌時，你的賬戶不跌，當股市上漲時，你的賬戶跟著漲，而且讓你漲的比例高於指數，有150%的獎金加入賬戶！

三、你十年後可以開始領取退休收入，當你開始後，每年你的收入就鎖定不會低於當時的收入，每年還會繼續隨股指的上升而上升150%！

四、以一個55歲男性作例子，如果他放10萬元在一種指數年金，馬上有35%也就是3.5萬元紅利加入到他的帳戶，然後每年他的帳戶持續增長，如果他等65歲退休時領取終生收入，他可以每年1.4萬開始領，70幾歲已增加到每年2萬，80歲每年領3萬多的退休金，終生不停！到90歲共領取退休金60萬！

五、如果你等不了10年，想要早點領取收入，我們也有其它年金供選擇，讓你可以在7年後開始領收入（開戶獎金30%），或者馬上開始領收入（開戶獎金18%）！

六、如果將來你不想每年領退休金，而是想讓錢穩定增值，也完全可以，我們有投資增值性的年金，每年增長7%至9%， 你可以每年領一點，也可以一筆領出，或者將來留給後代。

七、如果你有長期護理的需求，你可以拿2倍年收入直到你不需要或去世。

從上面的例子看到，時間可以讓你的退休金倍增！如果你早點開始投資在這種即保底又持續增長的指數年金，你的晚年將會無憂！

那麼你的401k 和其它的共同基金是否也可以轉入這樣的年金投資呢？答案是肯定的。你可以把現在各散東西的退休金帳戶做一個整合，把它一起放入指數年金中，也可以把放在銀行不賺利息的閒錢轉到這些年金，讓保險公司保證你的退休金。最低開戶金額只需2萬元。這家保險公司是全球前五大的保險公司，財務穩健為AA 級的公司，有很久的歷史，讓你可以放心投資而不用擔心股市的波動讓你的退休金受損。

要了解到底哪一種年金適合你，請來參加我們的網上講座，我們還會同時介紹長期護理保險，夫婦可以兩人合保，保證長期護理終生無上限，而且如果用不到長期護理會有人壽保險理賠，讓你的錢不白花！長期護理是退休必須做好規劃的，因為美國人65歲以上有70%的人在走走前要用到長期護理，你如果用自己的資產付要繳很多增值稅和收入稅等等，用保險支付不用納稅，可以為你省很多的稅。詳情請來參加我們的網上講座。

網上講座定於2月26周六下午2點舉行，請來電報名：408-466-0233，找梁小姐。或電郵至：[email protected] 我們會把鏈接發給你。

退休金 保險 指數

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