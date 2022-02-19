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百分之百純天然漢方消脂茶

工商訊
漢方本草公司系列產品。
漢方本草公司系列產品。

肥胖的問題已經成為目前所有慢性疾病的幫兇，最主要的原因就是我們的不良的生活和飲食習慣引起。造成肥胖的根本原因在於人體吸收的熱量超過了消耗的熱量，多餘的營養物質轉化為脂肪在體內沉積，使體重超標進而導致肥胖，但重要的是如何改善，是一個很現實面的問題。無論是哪種肥胖，對健康都是有害的。

肥胖不僅影響一個人的形象、工作和生活，更重要的是它還會給身體健康帶來一系列的危害，如導致內分泌系統和代謝紊亂，使人體免疫功能降低，同時與高血壓、高血脂、糖尿病、冠心病、中風、脂肪肝、某些癌症及心理疾病等相關。

為此「美國漢方本草有限公司」特別推出「漢方消脂茶」(KAMPO CELLULITE TEA)，該茶是由100%純天然名貴中藥材精製而成，無添加劑、無腹瀉、無咖啡因，清除肝脂、血脂、油脂、膽固醇，可幫助清除身體積聚的多餘脂肪，更加適用於脂肪肝高，血脂高，膽固醇高及肥伴人士飲用，不會造成腹痛腹瀉，無需節食。

肥胖人仕飲用可得到很好的減肥和減肚腩的效果，在日常保健的同時達到減肥的效果，肥瘦人仕均可按本身的需求而適量飲用，漢生消脂茶是日常保健最天然最方便絕無添加化學劑的產品，適合男女老幼每日飲用。

「美國漢方本草有限公司」向以推出高品質的天然健康產品為宗旨，有產於美國安全可靠並獲廣大消費者一致好評的Fungus Solution灰指甲香港腳水，天然麥飯石洗臉膏，一系列美白防縐紋採用傳統各貴中研製而成的護膚產品。同時代理靈芝系列產品。漢方本草公司歡迎全美各地大商號或批發商加入經銷代理本公司各類產品。

漢方本草公司系列產品，各大藥房超市均有待售。資詢電話：415-668-1256，或網上訂購請瀏覽網店：www.glowHerbalgenic.com及www.riaxin.con。

肥胖 高血壓 中風

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