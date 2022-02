現代汽車榮獲最多Car and Drive編輯首選大獎

現代汽車榮獲Car and Driver編輯首選大獎的車款有Tucson(上)、Santa Fe(中)、Elantra N(下)等。

現代汽車 榮獲業界最多Car and Driver網站2022年編輯首選大獎,共有11台獨特的車款獲獎。獲得編輯首選大獎的車都是Car and Driver一年一度評選出來的業界頂級汽車、卡車、跨界車,以及休旅 車,為Car and Driver編輯們想親自擁有,並推薦給讀者與親朋好友的車款。Car and Driver評估了美國市場上大約400種車款:www.caranddriver.com/features/a38873223/2022-editors-choice/。

在2022年,以下的現代汽車獲得了編輯首選大獎:Accent、Elantra N、Ioniq 5、Kona、Kona Electric、Palisade、Santa Cruz、Santa Fe、Sonata、Tucson、Veloster N。

北美現代汽車產品計畫總監Ricky Lao表示:「我們非常榮幸現代汽車能有11款車型獲得2022年Car and Driver編輯首選大獎,為業界最多。這11台車代表了我們產品陣容的絕大部分,涵蓋了幾乎所有市場需要。我們很高興Car and Driver能認可我們這麼多車型的整體優越性。」

北美現代汽車為美國的消費者提供了滿載高科技功能的汽車、休旅車,以及電動車 陣容。在2021年,我們的820家經銷商在美國總共銷售了超過73萬輛車,其中近半是在現代汽車阿拉巴馬製造廠生產。

