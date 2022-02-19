全年最大優惠 單顆植牙1999

種骨是一種小型牙科手術，通過骨組織移植技術來修復或者重建牙槽骨骼。

牙齒的問題各種各樣，看牙醫時聽到的詞語，似懂非懂。身邊的朋友，好像對牙齒狀況都十分精通？希望在這裡能幫大家對牙齒有更多的了解。

人工植牙 (Implant)。誰可能需要植牙？

發生意外導致缺牙；隨著年紀的增加，牙齒可能脫落；平常沒有認真給牙齒做清潔的人，得牙周病，最後可能導致牙齒出現搖晃和脫落。長期缺牙，不僅不美觀，還會導致牙槽骨損傷流失，造成牙齒歪斜、面部塌陷、牙齒牙齦過早老化等問題。

植牙是現在比較常見且效果好的治療缺牙的選擇之一。人工植牙是將由鈦金屬或合金製成的人工牙根植入牙齦中，取代之前已經失去的牙根。與傳統的戴假牙相比，人工植牙更加穩定且更接近於真牙，對許多患者來說是更好的選擇。但並不是每個人都可以隨時接受植牙。

種骨或植牙骨 (Bone grafting)。

種骨是一種小型牙科手術，通過骨組織移植技術來修復或者重建牙槽骨骼，從而將骨骼組織重新加固，以達到可以接受植牙，且能夠使植牙體成功穩固地植入牙槽骨中。牙槽骨就像地基，沒有健康的牙槽骨，就算做了植牙，人工牙根也不會穩固。做了也可能只是浪費錢和時間。而種骨後，牙槽骨的恢復和生長時間都是因人而異。

有一些人希望能夠當天解決所有問題，但並不是每一個人的身體都可以承受當天完成所有治療。有時，欲速則不達。

每天使 用牙線 (Flossing)。

如果你只是每天早晚刷牙，這並沒有真正做到牙齒清潔。細菌在口腔內慢慢滋長繁殖，之後會形成牙菌斑，並依附在牙齒表面或不容易清洗到的空隙處，從而形成牙齦炎。健康的牙齦會貼著牙齒。

可是牙齦病會逐漸導致牙齒的周圍空間加深，這被稱為牙周囊袋。牙周囊袋的深度越深，牙周病越嚴重，會導致齒槽骨流失，甚至牙齒會出現搖晃，最後脫落。這也就是大家每天除了刷牙，也需要使用牙線。除此之外，我們都該在每半年左右找專業的牙科醫生清洗並檢查牙齒狀況。

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