華美銀行2021年財務表現強勁創下多項紀錄

華美銀行大樓。

華美銀行2021年財務表現強勁並創下多項紀錄，全年淨利和每股獲利較去年增長54% 普通股股息 上調21%。

華美銀行之控股公司華美銀行集團（East West Bancorp, Inc.，納斯達克股票代號為「EWBC」）於1月27日公佈2021年第四季度及全年盈利報告。

2021年全年淨利達8億7300萬元，每股獲利6.10元，分別較2020年增長54%；第四季度淨利為2億1780萬元，每股獲利1.52元。

華美銀行董事長、總裁兼最高執行長吳建民（Dominic Ng）表示，2021年華美銀行收益創新紀錄。總貸款 和總存款雙雙強勁成長，帶動全年總收入增加至18億元，較去年增長13%。資產報酬率（ROA）為1.5%，有形股東權益報酬率（ROTE）為17.2%。2021年銀行的出色財務表現得益於領先同業的營運效率及持續優化的資產品質，並先後獲《Bank Director》評為最佳營運銀行（總資產5百億元以上）和最佳董事會。

吳建民指出，若不計SBA小型商業署薪資保護貸款（Paycheck Protection Program，簡稱PPP）的影響，截至2021年12月31日，總貸款創新高達417億元，較去年同期增加43億美元或 12%；總存款增長至534億元，較去年同期增加85億元或19%，主要得益於無息存款的強勁成長。活期存款現佔總存款的43%，去年為36%。

吳建民說道：「我們由衷地感謝銀行3000多名員工孜孜不倦地為客戶提供優質的銀行服務。銀行能夠連年取得優異成績，離不開全體同仁堅持不懈的努力和對服務客戶的專注。2022年，華美銀行強勢開局，將普通股股息上調21%。展望未來，我們將持續擴大市場份額、穩健發展貸款和存款、進一步提昇資本水平，在利率上升的環境中，一如既往地為股東創造源源不斷的收益。」

盈利表現概要：總資產持續穩健 – 截至2021年12月31日，總資產達609億元，較2020年12月31日的522億元增加87億元或17%。

2021年第四季度賺取利息之平均資產為589億元，較2021年第三季度的582億元增加7億460萬元或5%，主要得益於平均可供出售債務證券增加11億元，以及平均貸款增加5億7240萬元。若不計 PPP貸款，平均貸款成長10億元或10%。

總貸款再創紀錄 – 截至2021年12月31日，總貸款達417億元，較2021年9月30日的405億元增加12億元或12%。若不計PPP貸款，總貸款較2021年第三季度成長15億元或15%；較2020年12月31日的384億元增加9%。主要得益於商業房地產 、工商貸款，以及住房貸款的成長。截至2021年12月31日，PPP 貸款總額為5億3420億元。

2021年第四季度的平均存款為543億元，較2021年第三季度增加8億1960萬元或6%，主要得益於無息存款增加8億5000萬元或15%。另外，貨幣市場存款的年均增長率也達到10%。

股息增加 – 2022年第一季度的普通股股息上調21%或每股7分。調整後的普通股股息將從每股0.33元增加至0.4元；全年股息將從每股1.32元增加至1.60元。

華美銀行董事會將在2022年2月22日派發2022年第一季度普通股股息每股0.40元，股東將依其至2022年2月7日的持股份數獲派股息。